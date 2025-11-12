is door de Duitse rechter in het gelijk gesteld in de ontslagzaak met zijn oude club Mainz 05, meldt De Telegraaf. De buitenspeler werd in november 2023 ontslagen door de Duitse club nadat hij pro-Palestijnse uitlatingen deelde op Instagram.

Na de aanval van Hamas in Israël in oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog deelde El Ghazi de leus ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ op social media. Daar wilde Mainz niets mee te maken hebben, dus besloot het de voormalig speler van Ajax en PSV op staande voet te ontslaan. De aanvaller spande een rechtszaak aan en in de zomer van 2024 werd hij in het gelijk gesteld door de Duitse arbeidsrechter.

Mainz liet het er niet bij zitten en besloot in beroep te gaan tegen de beslissing. Ook in hoger beroep besloot de rechter gelijk te geven aan El Ghazi. Volgens de raadsheer staat vrijheid van meningsuiting in deze zaak hoger dan de belangen van de werkgever. Daardoor moet de club uit de Bundesliga nog zo’n 1,7 miljoen euro aan achterstallige salarissen betalen.

“We moeten de beslissing van de rechtbank accepteren dat het gedrag en handelen van onze werknemer na de afschuwelijke aanslag van Hamas in 2023 geen toereikende reden is voor een ontslag op staande voet”, zo wordt club- en bestuursvoorzitter Stefan Hofmann geciteerd.