Live voetbal

El Ghazi opnieuw in gelijk gesteld; Mainz 05 betaalt 1,7 miljoen euro na onrechtmatig ontslag

El Ghazi opnieuw in gelijk gesteld; Mainz 05 betaalt 1,7 miljoen euro na onrechtmatig ontslag
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
12 november 2025, 16:19   Bijgewerkt: 17:31

Anwar El Ghazi is door de Duitse rechter in het gelijk gesteld in de ontslagzaak met zijn oude club Mainz 05, meldt De Telegraaf. De buitenspeler werd in november 2023 ontslagen door de Duitse club nadat hij pro-Palestijnse uitlatingen deelde op Instagram.

Na de aanval van Hamas in Israël in oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog deelde El Ghazi de leus ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ op social media. Daar wilde Mainz niets mee te maken hebben, dus besloot het de voormalig speler van Ajax en PSV op staande voet te ontslaan. De aanvaller spande een rechtszaak aan en in de zomer van 2024 werd hij in het gelijk gesteld door de Duitse arbeidsrechter.

Artikel gaat verder onder video

Mainz liet het er niet bij zitten en besloot in beroep te gaan tegen de beslissing. Ook in hoger beroep besloot de rechter gelijk te geven aan El Ghazi. Volgens de raadsheer staat vrijheid van meningsuiting in deze zaak hoger dan de belangen van de werkgever. Daardoor moet de club uit de Bundesliga nog zo’n 1,7 miljoen euro aan achterstallige salarissen betalen.

“We moeten de beslissing van de rechtbank accepteren dat het gedrag en handelen van onze werknemer na de afschuwelijke aanslag van Hamas in 2023 geen toereikende reden is voor een ontslag op staande voet”, zo wordt club- en bestuursvoorzitter Stefan Hofmann geciteerd.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Paul Simonis Wolfsburg

Sky Sports: Paul Simonis ontslagen door VfL Wolfsburg

  • zo 9 november, 15:23
  • 9 nov. 15:23
Bayern Munchen komt met 1-0 achter tegen Union Berlin, Neuer tast mis op een schot van Doekhi

Doekhi bezorgt Bayern en blunderende Neuer eerste puntverlies van 2025/26

  • za 8 november, 17:38
  • 8 nov. 17:38
Horatiu Fesnic en Anis Hadj Moussa

Ongewoon veel overtredingen bij Stuttgart - Feyenoord: sinds 2018 niet meer voorgekomen in Europa

  • do 6 november, 23:28
  • 6 nov. 23:28
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Het is niet mogelijk om te reageren op dit artikel.

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren op dit artikel.

FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Anwar El Ghazi

Anwar El Ghazi
Al Sailiya SC
Team: Sailiya
Leeftijd: 30 jaar (3 mei 1995)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Cardiff
25
3
2023/2024
Mainz 05
3
0
2023/2024
PSV
1
0
2022/2023
PSV
23
8

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
14
Wolfsburg
10
-6
8
15
Augsburg
10
-10
7
16
St. Pauli
10
-11
7
17
Mainz 05
10
-8
5
18
Heidenheim
10
-15
5

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel