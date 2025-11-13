Meer dan zeventig atleten, waaronder en , hebben hun stem laten horen in een brief aan de UEFA. Daarin wordt de Europese voetbalbond opgeroepen om Israël te schorsen van alle competities totdat het zich houdt aan het internationaal recht. De brief werd ondertekend door leden van de groep Athletes 4 Peace.

"Wij roepen de UEFA op om per direct Israël van alle competities te schorsen tot zij zich houden aan het internationale recht en stoppen met het doden van burgers en kinderen", klinkt het in de brief. Naast Ziyech en El Ghazi hebben ook namen als Said Bakari, Boy Waterman en Halil Dervisoglu de brief ondertekend.

De UEFA is de afgelopen maanden steeds meer onder druk komen te staan rondom Israël. Zo stemde de Ierse voetbalbond er afgelopen weekend voor om bij de Europese bond aan te dringen alle voetbalteams uit Israël, zowel nationale ploegen als clubteams, te weren uit toernooien. Eerder waren er ook al demonstraties en protesten rondom de wedstrijden in Noorwegen en Italië.

"Stil blijven is het accepteren dat sommige levens minder waard zijn dan anderen. Wij geloven in een standaard voor alle landen en mensen, gerechtigheid zonder een dubbele standaard", zo besluit Athletes 4 Peace de brief. Of de UEFA iets met de oproep gaat doen, is nog maar de vraag.