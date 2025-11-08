Ierland wil per direct UEFA-schorsing voor álle Israëlische teams

Ierland gaat bij de UEFA aandringen op een schorsing voor álle voetbalteams uit Israël, dus zowel de nationale ploegen als de clubteams. Dat is het resultaat van een stemming die zaterdag werd gehouden door de Ierse voetbalbond FAI, zo bericht The Guardian.

Vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas en alle gruwelijkheden die daarmee gepaard gaan, gaan al langer stemmen op om Israël uit te sluiten van deelname aan internationale (sport)evenementen. Zo dreigde Spanje zelfs al om het WK van 2026 te gaan boycotten indien de Israëlische ploeg welkom zou zijn op het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat scenario kan echter de kast in: tijdens de interlandperiode van oktober werden de Israëli's definitief uitgeschakeld in hun WK-kwalificatiepoule.

De Ierse FAI gaat een formele motie indienen bij de UEFA om alle Israëlische elftallen per direct te weren van internationale competities. Daartoe werd zaterdag door een ruime meerderheid besloten: het voorstel van de club Bohemians uit Dublin kreeg 74 stemmen vóór, zeven tegen en twee onthoudingen. Bohemians stelt dat de Israëlische voetbalbond twee regels schendt. Zo staat de IFA clubs toe die zijn gevestigd in illegale nederzettingen op de West Bank, zonder toestemming van de Palestijnse voetbalbond, wat zowel tegen de regels van de FIFA als de UEFA ingaat. Ook het feit dat de IFA geen anti-racismebeleid heeft geïmplementeerd is een overtreding van de UEFA-reglementen, zo oordeelt men in Ierland.

Mocht de UEFA de Ierse motie aannemen, dan zouden Israëlische clubs per direct worden geweerd uit Europese toernooien. Maccabi Tel Aviv is de enige Israëlische club die dit seizoen uitkomt in de competitiefase van een UEFA-toernooi, de Europa League. Na vier speelronden staat de club met één punt op plek 34, waardoor de kans op het bereiken van de tussenronde miniem lijkt. Volgens The Guardian zou Israël de WK-kwalificatiereeks overigens wél mogen afmaken als de Ierse motie wordt aangenomen door de UEFA. Dat toernooi wordt immers gespeeld onder de vlag van de FIFA, aldus de Engelse krant.