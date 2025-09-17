Spanje dreigt WK 2026 te boycotten

In Spanje gaan stemmen op om het Wereldkampioenschap voetbal van 2026 te boycotten indien Israël zich kwalificeert voor het toernooi. De Spaanse regering is er vanwege de situatie in Palestina fel voorstander van om Israël uit te sluiten van internationale evenementen, zoals dat ook bij Rusland het geval is vanwege de oorlog in Oekraïne. In het uiterste geval zou de regerend Europees kampioen kunnen besluiten zélf niet af te reizen naar het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De oorlog tussen Israël en Hamas houdt de gemoederen in Spanje flink bezig. De socialistische president Pedro Sánchez en zijn ministersploeg schaarden zich zelfs achter de pro-Palestijnse protesten die er de afgelopen weken voor zorgden dat meerdere etappes van de Vuelta, de wielerronde van Spanje, moesten worden ingekort.

Artikel gaat verder onder video

De woordvoerder van de socialistische partij in het Spaanse Lagerhuis, de Bask Patxi López, herhaalde dinsdag bovendien dat Spanje het Eurovisie Songfestival van dit jaar overslaat als Israël daaraan deelneemt. Datzelfde wilde hij nog niet expliciet zeggen over andere (sport)evenementen, maar López zinspeelde wel op een boycot van het WK van 2026 indien Israël zich daarvoor weet te plaatsen, zo bericht Marca.

"Kan de Spaanse regering een nationale ploeg verbieden deel te nemen aan welke competitie dan ook?", vraagt Marca zich hardop af. De krant antwoordt bevestigend: "Ja, aangezien alle bonden bij hun oprichting een protocol hebben ondertekend dat nog steeds van kracht is." Deze bepaling houdt in dat de Spaanse voetbalbond RFEF voorafgaand aan deelname van een toernooi een vergunning moet aanvragen die door de Hoge Raad voor de Sport, na overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, moet worden goedgekeurd. Op deze manier zou de regering kunnen verhinderen dat La Furia Roja deelneemt aan het eindtoernooi.