Spanje dreigt WK 2026 te boycotten

Lamine Yamal, Dean Huijsen en Nico Williams vieren een treffer bij Spanje - Frankrijk in de Nations League 2025
Frank Hoekman
17 september 2025, 12:16

In Spanje gaan stemmen op om het Wereldkampioenschap voetbal van 2026 te boycotten indien Israël zich kwalificeert voor het toernooi. De Spaanse regering is er vanwege de situatie in Palestina fel voorstander van om Israël uit te sluiten van internationale evenementen, zoals dat ook bij Rusland het geval is vanwege de oorlog in Oekraïne. In het uiterste geval zou de regerend Europees kampioen kunnen besluiten zélf niet af te reizen naar het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De oorlog tussen Israël en Hamas houdt de gemoederen in Spanje flink bezig. De socialistische president Pedro Sánchez en zijn ministersploeg schaarden zich zelfs achter de pro-Palestijnse protesten die er de afgelopen weken voor zorgden dat meerdere etappes van de Vuelta, de wielerronde van Spanje, moesten worden ingekort.

De woordvoerder van de socialistische partij in het Spaanse Lagerhuis, de Bask Patxi López, herhaalde dinsdag bovendien dat Spanje het Eurovisie Songfestival van dit jaar overslaat als Israël daaraan deelneemt. Datzelfde wilde hij nog niet expliciet zeggen over andere (sport)evenementen, maar López zinspeelde wel op een boycot van het WK van 2026 indien Israël zich daarvoor weet te plaatsen, zo bericht Marca.

"Kan de Spaanse regering een nationale ploeg verbieden deel te nemen aan welke competitie dan ook?", vraagt Marca zich hardop af. De krant antwoordt bevestigend: "Ja, aangezien alle bonden bij hun oprichting een protocol hebben ondertekend dat nog steeds van kracht is." Deze bepaling houdt in dat de Spaanse voetbalbond RFEF voorafgaand aan deelname van een toernooi een vergunning moet aanvragen die door de Hoge Raad voor de Sport, na overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, moet worden goedgekeurd. Op deze manier zou de regering kunnen verhinderen dat La Furia Roja deelneemt aan het eindtoernooi.

ERIMIR
3.580 Reacties
437 Dagen lid
38.073 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat zou jammer zijn als Spanje niet mee zou doen. Is toch de favoriet voor de wereldtitel.

12deman
344 Reacties
80 Dagen lid
309 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR ware aard komt boven drijven, ik had ook niet anders van je verwacht

Quarlon
748 Reacties
1.086 Dagen lid
3.504 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR daar kiezen ze dan zelf voor dus dat vind ik prima

12deman
344 Reacties
80 Dagen lid
309 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden prima actie van Spanje, moet NL ook doen

ArnoldHoeflaak08
31 Reacties
1.086 Dagen lid
46 Likes
ArnoldHoeflaak08
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@12deman eens

Neesje
1.571 Reacties
1.086 Dagen lid
8.737 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Fifa moet ze gewoon uit de kwalificatie halen en idd moeten meer landen doen .

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.416 Reacties
1.086 Dagen lid
18.777 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ag jog die doen toch wel mee, levert ze teveel geld op.

