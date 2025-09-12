Johan Derksen wil Israël uitsluiten van WK voetbal: 'Helemaal isoleren'

Als het aan Johan Derksen ligt wordt Israël uitgesloten van deelname aan het Wereldkampioenschap voetbal van 2026. Het land maakt zich in de oorlog met Hamas schuldig aan mensenrechtenschendingen en moet daarom worden geweerd van internationale (sport)evenementen, zo bepleit Derksen vrijdagavond in Vandaag Inside.

Vrijdag maakte omroep AVROTROS bekend dat Nederland, in navolging van Slovenië en Ierland, dit jaar geen afvaardiging naar het Eurovisie Songfestival zal sturen indien Israël daar nog steeds welkom is. Dat nieuws komt later op de avond ter sprake in Vandaag Inside. Wilfred Genee vraagt aan Derksen of hij vindt het liedjesfestijn gebruikt mag worden om een politiek statement te maken. "Oh, ja, ja, ja, zeker", luidt het duidelijke antwoord van Derksen. "Ik ben het er roerend mee eens. Ik las vanochtend dat Ierland afgezegd had en toen dacht ik: Nederland staat weer als laatste in de rij. Maar ik werd ingehaald door de actualiteit."

Artikel gaat verder onder video

Derksen vervolgt: "Ik vind: een land dat zich zo structureel misdraagt en dat zó de mensenrechten schendt, die moet je nergens aan laten mee doen. Ik vind ook dat Israël niet de Olympische Spelen, niet naar het WK, niet naar de Tour de France... helemaal isoleren." Derksen verwijst vervolgens naar de column van oud-minister Ronald Plasterk in De Telegraaf, waarin bepleit werd waarom het géén genocide is waar Israël zich schuldig aan maakt in Gaza. "Dan denk ik: Ja, maar het is niet minder erg. Het zijn wél oorlogsmisdaden en verderfelijke mensenrechtenschendingen."

Hélène Hendriks is het niet helemaal eens met Derksen. "Dat laatste vind ik wel, maar ik vind dat de festivalorganisatie dan wel één lijn moet trekken. Dan moet je alles uitsluiten, als dat je doel is. Dus ook Azerbeidzjan, Rusland natuurlijk. Maar je kunt je ook afvragen: het is een cultureel evenement. Apolitiek, dat geven ze zelf aan. Het is bedoeld om te verbinden. Dan ga je eigenlijk een politiek statement maken. Dan kun je je ook afvragen: is dat dan symboolpolitiek? Wat bereik je daar uiteindelijk mee?", vraagt de presentatrice zich af.

Rusland is vanwege de oorlog in Oekraïne al een aantal jaar niet meer welkom bij het Songfestival, maar ook niet bij sportevenementen als het EK en WK Voetbal en de Olympische Spelen. Israël is tot op heden bij al deze evenementen 'gewoon' welkom. In de strijd om een ticket voor het WK van 2026 staat de Israëlische ploeg derde in groep I. Afgelopen interlandperiode werd ruim gewonnen op bezoek bij Moldavië (0-4) en enkele dagen later spectaculair verloren van Italië (4-5). Vanwege de oorlog werd dat laatste duel afgewerkt in het Hongaarse Debrecen.