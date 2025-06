PSV seint journalisten na berichtgeving uit Israël meteen in

PSV heeft zondagmorgen via zijn clubwatchers Marco Timmer en Rik Elfrink gereageerd op het nieuws vanuit Israël dat onderweg is om zijn transfer naar de Eindhovense club af te ronden. De berichtgeving van zaterdagavond is te voorbarig.

Journalist Nadav Zenziper van het Israëlische YNET meldde zaterdagavond laat dat Peretz de nationale ploeg van Israël heeft verlaten om zijn transfer naar PSV af te ronden. De doelman staat momenteel nog onder contract bij Bayern München, maar moet bij PSV de opvolger worden van Walter Benítez, die transfervrij vertrekt uit Eindhoven.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV-target verlaat nationale ploeg om transfer af te ronden

Zenziper garandeerde zaterdagavond dat Zenziper is onderweg naar Nederland om zijn transfer naar PSV af te ronden. De verwachting was dat de Eindhovenaren op zeer korte termijn de komst van de 24-jarige keeper wereldkundig zouden maken.

Timmer (Voetbal International) en Elfrink (Eindhovens Dagblad) melden zondagmorgen echter op X dat de berichtgeving van Zenziper ‘te voorbarig is geweest’. Het feit dat beide journalisten het nieuws op vrijwel op hetzelfde tijdstip brengen (11.26 uur versus 11.27 uur) lijkt erop te duiden dat PSV zijn clubwatchers 's ochtends vroeg tegelijkertijd heeft ingeseind, teneinde de berichtgeving vanuit Israël af te zwakken. De verwachting is overigens dat de komst van Peretz niet in gevaar zal komen, maar duidelijk is dat de transfer nog niet in kannen en kruiken is.

Israëlische berichtgeving dat Daniel Peretz al onderweg is naar PSV, is te voorbarig zo krijgen we te horen. De club uit Eindhoven wil de doelman van Bayern München overnemen, het lijkt ook goed te komen, maar zover is het nog niet... — Marco Timmer (@marcotimmer) June 8, 2025 De berichtgeving over Daniel Peretz vanuit Israel van @NZenziper is volgens meerdere betrouwbare bronnen te voorbarig. Hij is niet onderweg naar Eindhoven nu. Wel zal naar verwachting een huurdeal tussen Bayern en PSV kunnen worden gesloten. Vermoedelijk ook met optie tot koop. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 8, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Noa Lang krijgt omhelzing van Ajax-icoon: ‘Ik houd van je’ 🔗

👉 Peter Bosz: 'Hij was ongelooflijk bij Ajax, sensationeel' 🔗

👉 'PSV tikt miljoenen af: gewenste verdediger hard op weg naar Eindhoven' 🔗

👉 PSV komt met update over TBC-onderzoek en situatie Pérez 🔗

👉 'Harde keuze' bij PSV: 'Kans dat hij doorgaat is fifty-fifty' 🔗