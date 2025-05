Peter Bosz: 'Hij was ongelooflijk bij Ajax, sensationeel'

Ruim vier jaar na het ontslag van Peter Bosz heeft Bayer Leverkusen weer een Nederlandse trainer. Maandag werd de aanstelling van Erik ten Hag voor het nieuwe seizoen bevestigd. Bosz heeft er vertrouwen in dat zijn landgenoot een succesvolle tijd tegemoetgaat.

“Ik ben ervan overtuigd dat Leverkusen een erg goede keuze heeft gemaakt”, zegt de huidige trainer van PSV in een interview met BILD. Hij stelt dat beide partijen goed bij elkaar passen. “Erik weet veel van voetbal en is een heel, heel goede trainer. Ik heb nog nooit met hem gewerkt, maar iedereen die met Erik heeft gewerkt, vertelt me alleen maar positieve dingen. Hij werkt hard en met een duidelijke structuur.”

Volgens Bosz spreken de successen van Ten Hag voor zich. Hij wijst op diens periode bij FC Utrecht, Ajax en 'zelfs Manchester United', waar Ten Hag twee prijzen won voordat hij werd ontslagen. "Wat hij bij Ajax heeft bereikt, was ongelooflijk. Ja, hij had veel geweldige spelers in het team, maar die spelers zijn allemaal nog beter geworden onder Erik. Hij leidde Ajax naar de halve finale van de Champions League. Dat is sensationeel voor een Nederlandse club."

Bij Manchester United werd Ten Hag ontslagen vanwege tegenvallende prestaties in met name de Premier League. “We mogen niet vergeten dat hij in 2024 de FA Cup won”, stipt Bosz aan. “Maar laten we eerlijk zijn: welke manager was goed genoeg voor United sinds Sir Alex Ferguson? Louis van Gaal niet, José Mourinho niet en ook Ten Hag niet. De coach kan niet altijd de schuldige zijn. Dat is misschien ook een probleem van Manchester United.”

Leverkusen heeft enkele succesvolle jaren achter de rug onder Xabi Alonso, met een landstitel in 2024 en een finaleplek in de Europa League als hoogtepunten. Het zal niet makkelijk worden om de Spanjaard op te volgen, maar Bosz vreest niet dat Ten Hag voor eeuwig in de schaduw van zijn voorganger zal staan. “Dat is slechts theorie. Veel mensen hebben gezegd dat het bij Liverpool heel moeilijk zou worden voor de opvolger van Jürgen Klopp. We hebben allemaal gezien hoe het met Arne Slot ging in het eerste jaar na Klopp.”

