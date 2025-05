'Leverkusen zet Oranje-international met dezelfde zaakwaarnemer als Ten Hag bovenaan verlanglijst'

Bayer Leverkusen hoopt zich deze zomer te versterken met de Nederlandse doelman , zo meldt Kicker. De achtvoudig international van het Nederlands elftal moet overkomen van Brentford, waarmee hij afgelopen seizoen op de tiende plaats in de Premier League eindigde. Flekken is geen onbekende in Duitsland en wordt bovendien bijgestaan door dezelfde zaakwaarnemer als Erik ten Hag, die gisteren (maandag) door Leverkusen werd gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer.

Duitse media, waaronder Sky, maakten weken geleden al gewag van de interesse van Leverkusen in Flekken (31). Voetbalblad Kicker schrijft dat de club nu al vier weken serieuze pogingen onderneemt om de doelman terug te halen naar Duitsland. De in Limburg geboren Flekken verruilde op jonge leeftijd de jeugdopleiding van Roda JC voor die van Alemannia Aachen en speelde later voor Greuther Fürth, MSV Duisburg en SC Freiburg. Bij die laatste club verdiende Flekken in de zomer van 2023 een fraaie transfer naar Engeland, waar Brentford zo'n dertien miljoen euro overhad voor zijn komst.

Flekken moet in Leverkusen de opvolger worden van de Finse aanvoerder Lukas Hradecky (35), die al sinds 2018 eerste keeper is bij Die Werkself. "Met zijn meevoetballende kwaliteiten en zijn bereik voldoet Flekken aan alle vereisten om een directe versterking te zijn", schrijft Kicker. Het feit dat Flekken is opgeleid in Duitsland is daarbij een bijkomend voordeel voor Leverkusen. De club kon vorig seizoen 'maar' 22 spelers inschrijven voor de Champions League in plaats van het maximum van 25, omdat er te weinig lokaal opgeleide spelers deel uitmaakten van de selectie. Met Jonathan Tah (Bayern München) en Florian Wirtz (Liverpool) lijkt de landskampioen van 2024 bovendien twee in Duitsland opgeleide spelers kwijt te gaan raken, waardoor de komst van Flekken ook in dat opzicht uitkomst zou bieden.

Volgens Kicker doen geruchten de ronde dat Flekken voor zo'n vijftien miljoen euro de overstap van Brentford naar Leverkusen zou moeten maken. Het blad plaatst daar zelf echter vraagtekens bij: "Het is twijfelachtig of dat logisch zou zijn, gezien Flekkens contract tot medio 2027 waarin tevens een optie voor een extra seizoen is opgenomen." Daarnaast zou Brentford pas zaken willen doen als de club een vervanger voor de doelman heeft aangetrokken. Flekken en Ten Hag hebben overigens dezelfde zaakwaarnemer: zowel de keeper als de trainer wordt bijgestaan door de Sports Entertainment Group (SEG). Dat bedrijf, mede opgericht door huidig Ajax-td Alex Kroes, behartigt ook de belangen van spelers als Cody Gakpo, Youri Baas en Marten de Roon en trainers als Pep Guardiola, Robin van Persie en Michael Reiziger.

