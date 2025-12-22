Live voetbal 3

'Groot talent Steur kan Ajax komende zomer al verlaten: gesprekken met Frankfurt lopen'

Ajax-speler Sean Steur
Foto: © Imago
22 december 2025, 19:30

Het zou zomaar kunnen dat Sean Steur komende zomer alweer de deur achter zich dichttrekt bij Ajax. De talentvolle middenvelder wordt begeerd door Eintracht Frankfurt, dat al in gesprek is met Steur. Dat meldt Florian Plettenberg maandag.

Steur is al sinds 2016 aan Ajax verbonden en doorliep grote delen van de jeugdopleiding. Na vele minuten in de Keuken Kampioen Divisie lijkt hij nu door te breken in het eerste. Fred Grim liet de jongeling recentelijk al in de basis starten tegen Qarabag, Feyenoord en NEC. Ondanks zijn geringe ervaring op het hoogste niveau, zou hij Ajax al heel snel kunnen verlaten.

Bundesliga-club Eintracht Frankfurt heeft Steur namelijk op de korrel en zou het talent komende zomer al willen inlijven. De 17-jarige middenvelder heeft nog een contract tot 2028, dus zal Ajax daar een mooi bedrag aan willen overhouden. Ook is het natuurlijk de vraag of de Amsterdammers zo snel al afstand willen doen van Steur. Er zijn wel al gesprekken gaande, dus kan deze transfer ook zomaar in een stroomversnelling raken.

Onzin nieuws, 17, super talentvol en met een contract tot 2028... Dat zou Frankfurt €80 miljoen+ gaan kosten en Steur moet nog maar laten zien dat hij die groeiende lijn doorzet.

@Savarunl het is altijd een beetje afwachten met alle geruchten, maar het zou ook zomaar kunnen kloppen. Talenten verlaten steeds jonger de Nederlandse Competitie.

Kansloos, je gaat je meest belovende speler niet verkopen. Bovendien hoorde ik Hans Kraay vertellen over de vader van deze jongen. Hij gelooft volop in opleiden. Hij stopt zelf heel veel tijd hierin en dat gaat hij niet zomaar wegdoen, zie Rijkhoff Overigens vind ik wel dat als je de kans krijgt je deze moet pakken, maar dan moet je wel basisspeler zijn van je club

