Ter verificatie op het recente verhaal van ESPN heeft Mike Verweij gebeld met Marijn Beuker. Uit dat gesprek blijkt dat Ajax momenteel vol inzet op Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf krijgt ESPN er allereerst van langs vanwege de onwaarheden in dit verhaal. "Er werd verkondigd dat Marijn Beuker tegen de komst van Jordi Cruijff zou zijn en dat daardoor Maxwell nog in beeld zou zijn", vertelt Verweij. "En Maxwell kan ooit weer in beeld komen, maar is dat nu totaal niet het geval. Ik dacht: laat ik dan toch Marijn Beuker even bellen, dat heeft ESPN ongetwijfeld ook gedaan, maar dan hoor je dat het echt onzin is."

Artikel gaat verder onder video

Verweij vertelt vervolgens hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit. "Er is een unaniem advies gegeven door de directie", stelt de journalist. "Iedereen heeft zich achter het advies aan de RvC geschaard. De RvC is nu in gesprek met Jordi Cruijff, dus dan kun je wel invullen wat het advies van de directie is geweest. Dat is namelijk gewoon Cruijff geweest, ook vanuit Beuker. Sorry dat ik het zeg, maar het is echt pertinente onzin", refereert de journalist wederom naar de uitspraken vanuit ESPN.

Valentijn Driessen wist ook niet wat hij hoorde bij de Erekantine. "Als Beuker dit zou vinden, en Ajax zou voor Cruijff gaan, zou het einde verhaal Beuker zijn." Volgens Verweij is het juist compleet anders en wil Beuker juist met Cruijff aan de slag. "Ik denk dat hij zich verheugt op de samenwerking met Jordi Cruijff en dat hij zal willen aantonen dat er in zijn huidige aanpak ook elementen van het Plan Cruijff zitten", stelt Verweij. "Beuker heeft ook totaal niet de ambitie om technisch directeur te worden. De rvc is nu aan zet." De Telegraaf-journalist verwacht uitsluitsel in januari. "Ik verwacht nog steeds dat Jordi Cruijff begin januari gepresenteerd zal worden als nieuwe technisch directeur en dan in februari aan de slag zal gaan."