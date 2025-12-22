Ter verificatie op het recente verhaal van ESPN heeft Mike Verweij gebeld met Marijn Beuker. Uit dat gesprek blijkt dat Ajax momenteel vol inzet op Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur.
In de podcast Kick-Off van De Telegraaf krijgt ESPN er allereerst van langs vanwege de onwaarheden in dit verhaal. "Er werd verkondigd dat Marijn Beuker tegen de komst van Jordi Cruijff zou zijn en dat daardoor Maxwell nog in beeld zou zijn", vertelt Verweij. "En Maxwell kan ooit weer in beeld komen, maar is dat nu totaal niet het geval. Ik dacht: laat ik dan toch Marijn Beuker even bellen, dat heeft ESPN ongetwijfeld ook gedaan, maar dan hoor je dat het echt onzin is."
Verweij vertelt vervolgens hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit. "Er is een unaniem advies gegeven door de directie", stelt de journalist. "Iedereen heeft zich achter het advies aan de RvC geschaard. De RvC is nu in gesprek met Jordi Cruijff, dus dan kun je wel invullen wat het advies van de directie is geweest. Dat is namelijk gewoon Cruijff geweest, ook vanuit Beuker. Sorry dat ik het zeg, maar het is echt pertinente onzin", refereert de journalist wederom naar de uitspraken vanuit ESPN.
Valentijn Driessen wist ook niet wat hij hoorde bij de Erekantine. "Als Beuker dit zou vinden, en Ajax zou voor Cruijff gaan, zou het einde verhaal Beuker zijn." Volgens Verweij is het juist compleet anders en wil Beuker juist met Cruijff aan de slag. "Ik denk dat hij zich verheugt op de samenwerking met Jordi Cruijff en dat hij zal willen aantonen dat er in zijn huidige aanpak ook elementen van het Plan Cruijff zitten", stelt Verweij. "Beuker heeft ook totaal niet de ambitie om technisch directeur te worden. De rvc is nu aan zet." De Telegraaf-journalist verwacht uitsluitsel in januari. "Ik verwacht nog steeds dat Jordi Cruijff begin januari gepresenteerd zal worden als nieuwe technisch directeur en dan in februari aan de slag zal gaan."
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het is eigenlijk te schandalig voor woorden wat er allemaal gespeculeerd en in sommige gevallen ronduit verzonnen wordt in het voetbal. Niet alleen het journaille maakt zich er schuldig aan maar ook allerlei analisten roepen vaak vanalles dat achteraf helemaal niet klopt. Bijzonder storend. Zo kun je als club je werk niet goed doen.
Klopt volledig. Het begon allemaal vriendelijk een jaar of 20 geleden toen Johan derkzen nog een band had met het blad VI, waar hij begonnen was als kleine jongen onder Joop Niezen. later werd hij redacteur en kwam er zelf een programma waarin hij eerlijk zijn mening gaf. Die andere jongen, die met die grote neus begon de rechtsback van Psv belachelijk te maken en een of andere trainer van Katwijk? Vervolgens gaf John de Mol deze Muppets een groter podium, waarbij voetbal bijzaak was het werd "ëntertainment" voor de niet- voetballiefhebber. Anderen zagen dit succes en kopieerden het; negatief zijn onzin roepen dat blijkt te scoren bij het publiek. Ze denken ach roepen kan je altijd, het publiek vergeet toch snel. De teloorgang van wat eens objectief, eerlijk en beschaafd was
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het is eigenlijk te schandalig voor woorden wat er allemaal gespeculeerd en in sommige gevallen ronduit verzonnen wordt in het voetbal. Niet alleen het journaille maakt zich er schuldig aan maar ook allerlei analisten roepen vaak vanalles dat achteraf helemaal niet klopt. Bijzonder storend. Zo kun je als club je werk niet goed doen.
Klopt volledig. Het begon allemaal vriendelijk een jaar of 20 geleden toen Johan derkzen nog een band had met het blad VI, waar hij begonnen was als kleine jongen onder Joop Niezen. later werd hij redacteur en kwam er zelf een programma waarin hij eerlijk zijn mening gaf. Die andere jongen, die met die grote neus begon de rechtsback van Psv belachelijk te maken en een of andere trainer van Katwijk? Vervolgens gaf John de Mol deze Muppets een groter podium, waarbij voetbal bijzaak was het werd "ëntertainment" voor de niet- voetballiefhebber. Anderen zagen dit succes en kopieerden het; negatief zijn onzin roepen dat blijkt te scoren bij het publiek. Ze denken ach roepen kan je altijd, het publiek vergeet toch snel. De teloorgang van wat eens objectief, eerlijk en beschaafd was