Fred Grim heeft na zijn aanstelling als interim-trainer van Ajax een wijziging van John Heitinga teruggedraaid, zo vertelt Remko Pasveer aan Ajax Life. Onder de vorige trainer hoefde de groep niet gezamenlijk te ontbijten, maar dat is onder Grim wel het geval.
Ajax nam in november afscheid van Heitinga als hoofdtrainer. Grim werd aangesteld als interim-trainer en doet het tot dusver uitstekend. De Amsterdammers bleven in de laatste zes duels voor de winterstop ongeslagen; na vijf overwinningen op rij werd zaterdag een punt gepakt op bezoek bij NEC (2-2). Het lijkt er nu op dat Grim tot de zomer voor de groep zal blijven staan.
In gesprek met Ajax Life blikt Pasveer terug op het afgelopen kalenderjaar. De doelman zag hoe de spelersgroep onder Heitinga een stuk meer vrijheid kreeg in vergelijking met de periode daarvoor onder Francesco Farioli. Volgens de routinier hebben veel spelers bij Ajax juist behoefte aan structuur. Daar ligt onder Grim weer meer focus op. “Zo ontbijten we nu op de club om half tien samen, waar we aan het begin van het seizoen tussen een bepaalde tijd naar het ontbijt mochten komen”, vertelt de doelman
Waar Grim dus meer kijkt naar de structuur, is hij in het spel niet zo streng als Farioli. Volgens Pasveer moet de discipline ook vanuit de spelers zelf komen. “Ik ben van mezelf gewend dat te doen, ik wil altijd het gevoel hebben dat ik er alles aan gedaan heb. Toevallig had ik het er eerder deze week met een jonge teamgenoot over: als je vindt dat je een goede trap hebt, waarom neem je dan niet na elke training tien tot vijftien vrije trappen? Alleen zo slijp je die perfecte trap erin. Investeer, haal er alles uit.”
Goede opmerking van Pasveer dat de discipline ook uit jezelf als speler moet komen. Tenslotte heb je ervoor gekozen om professioneel voetballer te zijn en dat betekent dat je instelling ook de juiste hoort te zijn. Ik kan me nog voorstellen dat dat voor jonge(re) spelers af en toe niet lukt, maar dan word je wel gecoached om het anders aan te pakken. Ik ben er natuurlijk niet bij, maar ik heb de indruk dat Grim dat prima aanpakt allemaal.
@Docker hij heeft helemaal gelijk, maar het is lastig voor vele om dat op te brengen. Tot je 17/18 jaar kan je het aardig af met je talent en daarna is talent alleen niet genoeg meer. Dat punt, omschakelen ernaar, is zwaar. Dat heb ik van dichtbij gezien, alles om je heen gaat stappen/drinken festivals en jij moet “werken” ook als je vrij bent. Daarom was Tadic zo een goede, die kon dat bijbrengen bij die jonge jongens omdat hij het zelf ook elke dag opbracht. Henderson idem. Maar deze groep.. Pasveer, Klaassen, Berghuis, Weghorst.
Heitinga keek vooral streng 🤣
