Fred Grim heeft na zijn aanstelling als interim-trainer van Ajax een wijziging van John Heitinga teruggedraaid, zo vertelt aan Ajax Life. Onder de vorige trainer hoefde de groep niet gezamenlijk te ontbijten, maar dat is onder Grim wel het geval.

Ajax nam in november afscheid van Heitinga als hoofdtrainer. Grim werd aangesteld als interim-trainer en doet het tot dusver uitstekend. De Amsterdammers bleven in de laatste zes duels voor de winterstop ongeslagen; na vijf overwinningen op rij werd zaterdag een punt gepakt op bezoek bij NEC (2-2). Het lijkt er nu op dat Grim tot de zomer voor de groep zal blijven staan.

In gesprek met Ajax Life blikt Pasveer terug op het afgelopen kalenderjaar. De doelman zag hoe de spelersgroep onder Heitinga een stuk meer vrijheid kreeg in vergelijking met de periode daarvoor onder Francesco Farioli. Volgens de routinier hebben veel spelers bij Ajax juist behoefte aan structuur. Daar ligt onder Grim weer meer focus op. “Zo ontbijten we nu op de club om half tien samen, waar we aan het begin van het seizoen tussen een bepaalde tijd naar het ontbijt mochten komen”, vertelt de doelman

Waar Grim dus meer kijkt naar de structuur, is hij in het spel niet zo streng als Farioli. Volgens Pasveer moet de discipline ook vanuit de spelers zelf komen. “Ik ben van mezelf gewend dat te doen, ik wil altijd het gevoel hebben dat ik er alles aan gedaan heb. Toevallig had ik het er eerder deze week met een jonge teamgenoot over: als je vindt dat je een goede trap hebt, waarom neem je dan niet na elke training tien tot vijftien vrije trappen? Alleen zo slijp je die perfecte trap erin. Investeer, haal er alles uit.”