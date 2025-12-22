Ajax wil zich deze winter op twee posities versterken: er moet een nieuwe controleur en een nieuwe back bij komen. Volgens Voetbal International zetten de Amsterdammers in op twee huurconstructies. Ook staan er flink wat spelers op de nominatie om te vertrekken.

Ajax verzekerde zich afgelopen week van de komst van Takehiro Tomiyasu. De Japanse verdediger was transfervrij sinds zijn zomerse vertrek bij Arsenal en tekende een contract tot het einde van het seizoen. Daarmee zijn de Amsterdammers echter nog niet klaar op de zomerse transfermarkt. Er moeten in januari namelijk nog een controlerende middenvelder en een vleugelverdediger bij komen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens VI is het plan voor beide posities om een speler te huren. De raad van commissarissen zou het namelijk onverstandig vinden om in de huidige situatie grote investeringen te doen. Na de transferperiode zal er namelijk een nieuwe technisch directeur komen om Alex Kroes op te volgen. Deze directeur moet dan een opvolger van de in november ontslagen John Heitinga aanstellen. Als zij het vervolgens niet zien zitten in de gehaalde speler, zou dat bij een investering forse kapitaalvernietiging zijn, iets wat Ajax na de afgelopen seizoenen liever voorkomt. Met het oog op het WK van komende zomer lijkt een huurdeal zeker haalbaar, aangezien spelers op die manier nog in beeld willen komen of blijven bij hun nationale ploeg.

Voor de positie van verdedigende middenvelder geldt FC Groningen-aanvoerder Stije Resink als de droomkandidaat. Hij heeft echter pas komende zomer een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract staan, waardoor zijn komst deze winter niet realistisch is. Daarnaast is de voorwaarde voor het aantrekken van Resink dat de nieuwe technisch directeur en trainer het ook in hem zien zitten.

Deze winter wordt dus gekeken naar een huurdeal, al dan niet zonder koopoptie. Daarbij denkt Ajax aan een ervaren speler om de ploeg van Fred Grim te helpen. De afgelopen periode zijn de nodige controleurs bekeken. Een daarvan is Guido Rodríguez (31) van West Ham United. De Argentijn, die komende zomer graag de wereldtitel wil verdedigen in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, komt in Engeland nauwelijks aan spelen toe. Dit seizoen kwam hij pas zes keer in actie. Voor de backpositie viel afgelopen week al de naam van Jolio Soler van Bournemouth.

Veel uitgaande transfers

De kans is volgens VI groot dat Ajax deze winter van de nodige spelers afscheid gaat nemen. De verwachting is dat James McConnell, die wordt gehuurd van Liverpool, deze winter terugkeert naar Engeland. Verder hebben op het middenveld ook Kian Fitz-Jim en Branco van den Boomen weinig uitzicht op speeltijd. Op de vleugel geldt dit voor Oliver Edvardsen. Anton Gaaei en Owen Wijndal moeten ook vrezen voor hun plek, met de aanwezigheid van Tomiyasu en de komst van nog een vleugelverdediger. Verder keert Gastón Ávila terug van zijn huurperiode bij Fortaleza, maar hij mag direct vertrekken. Tot slot zou ook Kenneth Taylor deze winter nog kunnen vertrekken; afgelopen zomer hoopte hij al op een transfer, maar destijds stak Ajax daar een stokje voor.