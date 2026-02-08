Live voetbal 10

Kijkers klagen massaal over veld bij AZ – Ajax: ‘Wat een amateurisme!’

Rayane Bounida AZ Ajax
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
8 februari 2026, 14:53

AZ en Ajax zijn zondagmiddag onder lastige omstandigheden begonnen aan hun onderlinge competitiewedstrijd in Alkmaar. Kijkers thuis uiten massaal hun verbazing over de staat van het veld in het AFAS Stadion.

Volg AZ – Ajax hier in ons liveblog!

AZ en Ajax zouden normaal gesproken om 14.30 uur beginnen aan het duel. De aftrap moest echter vijf minuten uitgesteld worden: door de rookontwikkeling, ontstaan als gevolg van het afsteken van vuurwerk voorafgaand aan de wedstrijd, was er dichte mist ontstaan in het stadion.

Artikel gaat verder onder video

Toen de wedstrijd vervolgens in gang werd gezet door Ajax, viel meteen de staat van het veld op. Van een egale grasmat was allesbehalve sprake: op grote stukken van het veld leek het gras zelfs volledige verdwenen.

AZ Ajax
© ESPN

“Het veld in Alkmaar is niet in de allerbeste staat. Je ziet de bal af en toe behoorlijk opstuiteren. Dat is iets voor de spelers om rekening mee te houden”, zei commentator Michiel Teeling van ESPN meteen na de aftrap.

Op X klagen kijkers massaal over de staat van het veld:

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Anis Hadj Moussa

'Anis Hadj Moussa tóch fit voor Utrecht - Feyenoord'

  • Gisteren, 23:10
  • Gisteren, 23:10
  • 12
NEC-speler Kodai Sano

Einde transfersoap: Sano niet naar Ajax

  • ma 2 februari, 19:14
  • 2 feb. 19:14
  • 13
Dennis te Kloese en Marijn Beuker, de beleidsbepalers bij Feyenoord en Ajax

Valentijn Driessen maakt gehakt van transferbeleid Ajax en Feyenoord

  • vr 6 februari, 07:56
  • 6 feb. 07:56
  • 9
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Sparta
22
-7
36
6
Twente
22
12
34
7
AZ
22
1
33
8
Groningen
21
2
31
9
Fortuna
22
-5
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel