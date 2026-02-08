Kijkers klagen massaal over veld bij AZ – Ajax: ‘Wat een amateurisme!’

AZ en Ajax zijn zondagmiddag onder lastige omstandigheden begonnen aan hun onderlinge competitiewedstrijd in Alkmaar. Kijkers thuis uiten massaal hun verbazing over de staat van het veld in het AFAS Stadion.

AZ en Ajax zouden normaal gesproken om 14.30 uur beginnen aan het duel. De aftrap moest echter vijf minuten uitgesteld worden: door de rookontwikkeling, ontstaan als gevolg van het afsteken van vuurwerk voorafgaand aan de wedstrijd, was er dichte mist ontstaan in het stadion.

Toen de wedstrijd vervolgens in gang werd gezet door Ajax, viel meteen de staat van het veld op. Van een egale grasmat was allesbehalve sprake: op grote stukken van het veld leek het gras zelfs volledige verdwenen.

“Het veld in Alkmaar is niet in de allerbeste staat. Je ziet de bal af en toe behoorlijk opstuiteren. Dat is iets voor de spelers om rekening mee te houden”, zei commentator Michiel Teeling van ESPN meteen na de aftrap.

