Koevermans snapt niks van uitleg Van Persie: 'Het vreemdste wat ik ooit heb gehoord van een trainer'

Danny Koevermans is stomverbaasd door de uitleg van Robin van Persie over de reserverol van Casper Tengstedt. De Deense spits begon tegen FC Utrecht op de bank, terwijl concurrent Ayase Ueda met fysieke klachten kampte en Shaqueel van Persie geblesseerd was.

Van Persie koos in de punt van de aanval voor Jakub Moder. De Pool speelde een verdienstelijke eerste helft en leverde ook de assist bij het enige doelpunt van de wedstrijd. Na afloop werd de trainer van Feyenoord bij ESPN bevraagd over zijn keuze om Tengstedt niet te laten starten.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb het gisteren uitgelegd aan hem. Ik ben open en eerlijk geweest over hoe ik naar hem kijk, wat ik van hem verwacht en wat ik überhaupt van een spits verwacht. Geloof het of niet: de eerste punten waar ik naar kijk bij een spits zijn zeker niet doelpunten, maar andere punten. Die heb ik met hem doorgenomen. Daarin zie ik dat Casper stappen maakt. Ik heb hem aangegeven wat ik van hem verwacht. Dat is helder en daar gaat Casper aan werken.”

Koevermans kan zijn oren niet geloven. “Dit is het vreemdste wat ik ooit gehoord heb van een trainer”, reageert de analyticus direct na het interview. "Het eerste wat je bij een spits doet is aan het begin van het seizoen kijken: hoeveel goals gaat hij voor mij maken? En nu gaat hij het anders brengen om zo ook te kunnen verklaren waarom hij Moder heeft opgesteld. Dan is het ook lekker dat Moder de assist geeft. Hij deed het voetballend hartstikke prima.”

De kritiek stopt daar niet. “Dan moet je hem vervangen en komt er nog geen spits in”, aldus Koevermans. “Dan blijft het hetzelfde, dus zonder spits. Maar dit is killing! Killing voor Tengstedt.” Van Persie verving Moder in minuut 57 door Sem Steijn

Volgens de oud-spits is het simpel. “Je kan toch niet als trainer zeggen: het gaat bij mij in de spits niet om goals maken? Het enige dat telt voor een spits is goals maken.” Ook Mario Been mengt zich in de discussie. “Of zou Robin denken: Tengstedt is niet goed genoeg? In plaats van allerlei redenen aandragen om hem niet op te stellen. Het is pijnlijk, maar dat kan ook."