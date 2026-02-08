bezorgde Ajax zondagmiddag met een doelpunt in blessuretijd een zwaarbevochten punt op bezoek bij AZ (1-1). De 22-jarige middenvelder van Ajax maakt desalniettemin na afloop een diep ongelukkige indruk voor de camera van ESPN.

Fitz-Jim moest zondag bij Ajax opnieuw genoegen nemen met een reserverol. Halverwege de tweede helft werd hij als invaller binnen de lijnen gebracht door trainer Fred Grim en met een rake kopbal in de 93ste minuut was hij toch nog belangrijk voor de Amsterdammers.

“Als je de gelijkmaker zo laat nog maakt moet je uiteindelijk wel blij zijn met een punt”, zegt Fitz-Jim na afloop in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior. “Ook als je kijkt naar het aantal wedstrijden dat je hier niet gewonnen hebt en de vorige wedstrijd was ook niet om over naar huis te schrijven”, refereert hij aan de 6-0 bekernederlaag van enkele weken geleden tegen AZ.

“Je bent een ongeduldig mannetje, heb ik begrepen”, zegt Kraay junior dan.

“Ja en nee…”, reageert Fitz-Jim. Kraay junior nuanceert zijn woorden enigszins: “Beschaafd ongeduldig.”

“Dat probeer ik wel te blijven, maar ik denk dat ik voor Farioli héél veel geduld heb moeten hebben”, vervolgt Fitz-Jim, refererend aan zijn Ajax-tijd vóór de komst van de Portugese trainer in 2024. “Ik had het gevoel dat ik uit dat dalletje was. Nu voelt het eigenlijk alsof ik weer terug bij af ben.”

Kraay junior schrikt van die laatste uitspraak van Fitz-Jim: “Je zit toch niet in een dalletje?”, vraagt hij aan de middenvelder.

“Zo voelt het wel, ja…”, antwoordt Fitz-Jim. “Ik heb dit seizoen denk ik vijftien wedstrijden gespeeld, waarvan drie of vier vanaf de aftrap. Het perspectief hier dit seizoen is helaas wat minder. Dus ja…”

Fitz-Jim staat dit seizoen in alle competities op zestien wedstrijden voor Ajax. Hij was slechts driemaal basisspeler, steeds onder voormalig trainer John Heitinga. Vorig seizoen speelde hij onder Farioli in alle competities 44 duels.