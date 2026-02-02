Einde transfersoap: Sano niet naar Ajax

Kodai Sano vertrekt deze winterse transferperiode niet naar Ajax, zo meldt De Telegraaf maandagavond. De 22-jarige middenvelder, die op hoofdlijnen een akkoord had bereikt met de Amsterdammers, blijft speler van NEC. De Nijmegenaren willen de Japanner absoluut niet verkopen.
Ajax wilde dé sterkhouder van NEC, de huidige nummer drie van de Eredivisie, vastleggen tot medio 2030 en was bereid om vijftien miljoen euro, plus bonussen én een doorverkooppercentage te betalen. De Nijmegenaren bleven stellig en verwezen dit bod naar de prullenbak. Volgens De Telegraaf ziet Ajax af van een tweede bieding.
De handelswijze van de Amsterdammers zorgde voor boosheid in De Goffert. Zonder toestemming zou Sano afgelopen zaterdagavond, in een restaurant, hebben gesproken met Ajax-directeur Marijn Beuker. Tijdens het diner hebben Ajax en Sano verschillende zaken op papier gezet, waarna zondagochtend verder werd gesproken over de wensen van de Japanner.
“Hoewel supporters van beide clubs over en weer met verwijten komen, bevestigen bronnen binnen NEC én Ajax dat er weliswaar boosheid en ergernis is geweest, maar dat dit niet ten koste is gegaan en zal gaan van de goede verstandhoudingen”, schrijft Telegraaf-journalist Mike Verweij, die Ajax op de voet volgt.
Voor Sano zijn de druiven zuur. De middenvelder wilde graag de overstap naar Ajax maken, waar hij het vijfvoudige zou gaan verdienen. Ook met het oog op het aankomende WK was een overstap naar Amsterdam volgens Sano gunstig. De kans bestaat dat de Japanner aankomende zomer wél vertrekt uit De Bloedkuul. NEC heeft met Jorge Mendes een zaakwaarnemer ingeschakeld om een zo hoog mogelijke transfersom over te houden aan de smaakmaker. Naar verluidt mikt NEC op een bedrag van boven de twintig miljoen euro.
