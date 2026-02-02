Voormalig Ajax-trainer John van ’t Schip heeft zich in de uitzending van Rondo op Ziggo Sport kritisch uitgelaten over de recente transfer van naar Lazio. De oud-trainer van Ajax vindt Lazio 'niet meer de club die het ooit was'.

Taylor maakte begin januari de overstap naar Rome, waar Lazio een vaste transfersom van 16,85 miljoen euro neertelde bij Ajax. De 21-jarige middenvelder tekende een contract tot medio 2030 en maakte inmiddels zijn debuut en scoorde zelfs al zijn eerste doelpunt voor de Italiaanse club. De transfer was al langer een wens van Taylor, die na 184 officiële wedstrijden voor Ajax wel toe was aan een nieuwe uitdaging.

Van 't Schip was zelf een periode trainer van Taylor, toen hij na het ontslag van Maurice Steijn werd aangesteld als interim-trainer in seizoen 2023/24.

Van 't Schip ziet overhaaste beslissing

Van 't Schip erkende in de uitzending dat Taylor al geruime tijd met vertrekplannen speelde. "Hij zit er al een hele tijd, dat heeft hij al heel lang in z'n hoofd en afspraak gemaakt met z'n management en met de club om voor een bepaald bedrag weg te kunnen", zo lichtte Van 't Schip toe. Volgens de oud-trainer speelde ook het een en ander mee, zoals het vertrek van 'zijn maatje' Brian Brobbey. "Dat zijn allemaal dingen die dan meespelen, waardoor de transfer misschien wat overhaast is."

Lazio niet meer de topclub van weleer

Maar de kern van de kritiek van Van 't Schip ligt bij de bestemming zelf. Hoewel hij erkent dat 'Rome wel een mooie stad is' en 'Italië een goede competitie is', plaatst hij wel een kanttekening bij de huidige status van Lazio. "Lazio is denk ik niet op dit moment de club die het ooit geweest is", zo stelt Van 't Schip. En daar heeft hij niet helemaal ongelijk in, want Lazio is in de Serie A na 23 speelronden terug te vinden op de achtste plaats in de middenmoot.

Hoewel Van 't Schip dus zijn bedenkingen heeft bij de timing en de status van de club, probeert hij de transfer voor Taylor nog enigszins positief te duiden. "Taylor moet Lazio zien als een club waar hij een volgende stap kan maken", zo klonk het. Maar de analyse van Van 't Schip laat wel zien dat hij de transfer van Taylor niet de meest ideale vindt.