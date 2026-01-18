Aad de Mos houdt Ronald Koeman mede verantwoordelijk voor de bedenkelijke reputatie die lange tijd gehad heeft in Nederland en bij Ajax. De oud-voetbaltrainer en analist doelt op de EK-kwalificatiewedstrijd die het Nederlands elftal op 24 maart 2023 speelde in en tegen Frankrijk en met 4-0 verloor.

Het gaat zondagochtend in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN over de transfer van Kenneth Taylor van Ajax naar Lazio. De 23-jarige middenvelder rondde zijn overstap vorige week af voor een transfersom van ongeveer 17 miljoen euro. Ajax ontving afgelopen zomer nog een bod van ‘boven de 30 miljoen euro’ op Taylor van Wolverhampton Wanderers, maar de Oranje-international zag een transfer naar die club toen niet zitten.

Artikel gaat verder onder video

“Zit er nog een doorverkoopclausule bij voor Ajax?”, vraagt De Mos aan Taylor zaakwaarnemer Guido Albers, die eveneens te gast is in de uitzending. Dat is het geval, vertelt Albers.

De Mos: “Dat is heel goed, want die gaat hogerop komen dan Lazio. Ik ben altijd een fan geweest van Taylor, ook in zijn slechte periode. Hij heeft zoveel kwaliteit, dat zag je al in zijn eerste wedstrijd. Hij is een linkspoot. Bij Lazio hebben ze bijna geen linkspoten. Hij is gewoon een rust aan de bal. Hij kan de bal altijd naar de goede kleur spelen, hij scoort en heeft een goede trap. Daar gaat Ajax nog wel geld aan verdienen.”

Presentatrice Fresia Cousiño Arias merkt op dat Talyor ‘wel vaker kop van jut is geweest’. “Zeker! Onterecht, hè!”, reageert De Mos fel.

Cousiño Arias vraagt Albers naar een verklaring. “Ik zou het je niet kunnen vertellen”, reageert de zaakwaarnemer. “Deze jongen leeft en vecht voor Ajax. Zijn medespelers houden allemaal van hem. Als Anton Gaaei een sh*twedstrijd speelt om welke reden dan ook, is hij degene die om 00.00 uur ’s avonds nog belt: trek je er niets van aan, je komt er weer bovenop, dit is Ajax… Het is een echte teamspeler.”

De trekt De Mos het gesprek weer naar zich toe: “Ik kan je wel vertellen hoe dat komt. Dat is heel simpel: daar hebben de media en de bondscoaches aan meegewerkt, door hem na zoveel minuten te wisselen in die wedstrijd tegen Frankrijk.”

De Mos refereert aan het EK-kwalificatieduel dat Oranje in maart 2023 speelde in en met Frankrijk. Taylor kreeg verrassend een basisplaats van Koeman, zijn eerste basisplaats in Oranje, maar speelde een dramatische wedstrijd en werd toen al na 33 minuten gewisseld bij een 3-0 achterstand. Oranje liep uiteindelijk tegen een 4-0 nederlaag aan.

“Hij is toen de kop van jut geweest voor een hele grote nederlaag”, zegt De Mos. “Er moet een zondebok voor komen. De spelers winnen of verliezen. De trainer had in die wedstrijd schuld, maar de schuld kwam te liggen bij een debutant. Dat is vaak zo bij het Nederlands elftal. Er zijn meer spelers die één interland hebben gespeeld in het Nederlands elftal, dan spelers die er honderd hebben gespeeld. Als je begrijpt wat ik bedoel.”

Albers komt dan met wat extra context: “Hij hoorde op de dag van de wedstrijd om 15.00 uur ’s middags dat hij zou gaan spelen. Een andere speler had zich ziek gemeld. Dat is natuurlijk geen excuus. Frankrijk-uit… het is gewoon bizar.”