Ruud van Nistelrooij mee naar het WK als nieuwe assistent Koeman

Ruud van Nistelrooij mee naar het WK als nieuwe assistent Koeman
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
16 januari 2026, 10:52   Bijgewerkt: 11:08

Ruud van Nistelrooij (49) keert terug bij het Nederlands elftal, zo maakt de KNVB bekend in een persbericht. De oud-topspits wordt per 1 februari assistent-trainer van bondscoach Ronald Koeman in aanloop naar het WK van komende zomer.

Van Nistelrooij zit sinds zijn vertrek bij Leicester City al een tijdje zonder club, maar liet onlangs nog doorschemeren dat hij dicht bij een nieuwe uitdaging was. Die uitdaging blijkt dus gevonden bij Oranje, waar hij aansluit in de technische staf van Koeman. De bondscoach heeft Van Nistelrooij al eens eerder gevraagd naar een rol als assistent-trainer.  

Koeman ziet in Van Nistelrooij een ervaren extra assistent richting het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, dat in juni op de agenda staat. Met het toevoegen van Van The Man in de technische staf, heeft Oranje nu drie assistent-trainers. Naast Van Nisterlooij, zijn dat Erwin Koeman en Wim Jonk.

Derde periode bij Oranje

Koeman was bovendien al eerder gecharmeerd van Van Nistelrooij als assistent. De trainer wilde hem toevoegen aan de staf voor het EK 2020. Door dat toernooi ging op dat moment echter een streep wegens de coronapandemie, waarna Koeman zelf ook vertrok, naar Barcelona.

Frank de Boer volgde Koeman op, waarna Van Nistelrooij alsnog aan de technische staf werd toegevoegd voor het uitgestelde EK. In 2014-2015 was de Brabander ook al assistent bij Oranje. Het WK 2026 wordt dus de derde periode van de ex-spits bij het Nederlands elftal als assistent.   

Reactie Van Nistelrooij:

“In deze rol terugkeren bij Oranje en Nederland vertegenwoordigen met deze staf en talentvolle spelersgroep is voor mij een enorme eer én een prachtige uitdaging. Dat dit bovendien op het podium van een WK gebeurt, maakt het extra speciaal. Met mijn ervaring in verschillende rollen, waaronder die van assistent, weet ik dat deze functie ook goed bij mij past. Ik kijk ernaar uit om hier op een waardevolle manier invulling aan te geven en op die manier bij te dragen aan een succesvol toernooi”, aldus Van Nistelrooij.

Goku 2.0
Goku 2.0
avatar

Gezien de huidige spitsen bij oranje, kunnen ze hem wel gebruiken. Denk dat Ruud meer zal scoren, op het WK, dan welke huidige spits bij oranje, op zijn leeftijd

dilima1966
dilima1966
avatar

@Goku 2.0. Oooooh. Ruud gaat mee spelen in de spits

dilima1966
dilima1966
avatar

Ze hebben nog niet genoeg assistent trainer bij koeman op de bank zitten

Cor Osterwalder
Cor Osterwalder
avatar

Laat hem een kans geven

Cor Osterwalder
Cor Osterwalder
avatar

@Cor Osterwalder

Docker
Docker
avatar

Wat moet je in vredesnaam met 3 assistenten?

dilima1966
dilima1966
avatar

@Docker ze hadden nog een stoel vrij

Goku 2.0
Goku 2.0
avatar

Gezien de huidige spitsen bij oranje, kunnen ze hem wel gebruiken. Denk dat Ruud meer zal scoren, op het WK, dan welke huidige spits bij oranje, op zijn leeftijd

dilima1966
dilima1966
avatar

@Goku 2.0. Oooooh. Ruud gaat mee spelen in de spits

dilima1966
dilima1966
avatar

Ze hebben nog niet genoeg assistent trainer bij koeman op de bank zitten

Cor Osterwalder
Cor Osterwalder
avatar

Laat hem een kans geven

Cor Osterwalder
Cor Osterwalder
avatar

@Cor Osterwalder

Docker
Docker
avatar

Wat moet je in vredesnaam met 3 assistenten?

dilima1966
dilima1966
avatar

@Docker ze hadden nog een stoel vrij

Ruud van Nistelrooij

Ruud van Nistelrooij
Functie: Coach
Leeftijd: 49 jaar (1 jul. 1976)

