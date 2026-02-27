Ronald Koeman moet serieus nadenken over een terugkeer van in het Nederlands elftal, zo schrijft Süleyman Öztürk in zijn column in Voetbal International. De 35-jarige middenvelder is in staat om taakbewust te spelen, waar de andere Nederlandse middenvelders minder in zijn.

De Roon kwam gedurende zijn loopbaan 42 keer uit voor het Nederlands elftal. Nadat hij het Europees kampioenschap van 2024 moest missen door een blessure, kreeg de controleur voor de daaropvolgende interlandperiode – september 2024 – te horen dat hij niet meer in aanmerking komt voor Oranje. De Roon liet in november weten dat hij nog steeds openstaat voor een terugkeer bij de nationale ploeg.

Woensdagavond speelde de middenvelder een uitstekende wedstrijd met Atalanta tegen Borussia Dortmund (4-1) in de tussenronde van de Champions League. “De Roon is een middenvelder die taakbewust kan spelen, die oog heeft voor de veldbezetting en - in het hedendaagse voetbal niet onbelangrijk - zelf kan bedenken welke aanpassing er nodig is om meer druk op de tegenstander te krijgen of waar hij moet staan om een numerieke meerderheid te creëren”, begint Öztürk. De middenvelder kan volgens de columnist voor een heel team tegelijk nadenken. “Een niet te onderschatten kracht, superkracht misschien wel.”

De Roon brengt wat anderen niet hebben

Öztürk geeft toe dat Koeman als bondscoach best zijn voorkeuren mag hebben wat betreft selectiebeleid. “Alleen mag je in het geval van De Roon best één vraag stellen: welke andere Oranje-middenvelder heeft de specifieke kwaliteiten die hij heeft?” De verslaggever ziet bij Frenkie de Jong, Jerdy Schouten, Ryan Gravenberch, Joey Veerman en Tijjani Reijnders een duidelijke overeenkomst: “Ze denken vooruit, ze dribbelen, ze passen. Ze zijn op hun best als Oranje de bal heeft of net heeft veroverd.”

Met alleen dat type spelers zal je de oorlog echter niet winnen. “Er zal ook iemand op het veld moeten staan die op zijn best is als Oranje de bal niet heeft of die dreigt te verliezen”, gaat Öztürk verder. “Daarom valt er wel een betoog te houden waarom Marten de Roon de ideale partner blijft voor Frenkie de Jong. Zeker in wedstrijden waarin het spel op en neer golft, tegen sterkere tegenstanders die gebruikmaken van de ruimtes die je achterlaat.”