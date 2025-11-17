staat open voor een terugkeer bij het Nederlands elftal. Dat vertelt de 34-jarige middenvelder aan tafel bij Studio Voetbal. De rentree van De Roon in Oranje kwam ter sprake omdat analist Theo Janssen stelde dat het elftal van bondscoach Ronald Koeman een sloper mist.

De Roon speelde 42 interlands voor het Nederlands elftal en kwam op 26 maart 2024 voor het laatst in actie voor de nationale ploeg. Vanwege een blessure moest de controleur een streep zetten door het EK van afgelopen zomer. Voorafgaand aan de interlandperiode van september vorig jaar kreeg De Roon van Koeman te horen dat hij bij een groepje spelers hoort die niet meer in aanmerking komen voor Oranje. De bondscoach gaf te kennen dat hij kiest voor jongeren spelers.

Aan tafel bij Studio Voetbal komt de interland tegen Polen (1-1) ter sprake en daarbij ook de problemen die het Nederlands elftal ondervond. "We missen een nummer zes, een echte sloper", stelt Janssen. "Iemand die de boel bij elkaar houdt. Die ervoor zorgt dat de anderen om hem heen heel goed kunnen spelen door zichzelf weg te cijferen. Daar was hij (De Roon, red.) een goed voorbeeld van. Nigel de Jong heb je daarvoor gehad en Jan Wouters. We hebben allemaal middenvelders gehad die dat geweldig konden. Dat zijn wel types die je nu mist."

Koeman nog altijd vol lof over De Roon

Tijdens de uitzending wordt een fragment van Koeman getoond waarin hij lyrisch spreekt over De Roon. "Hij was wel een heel belangrijke schakel in al het leuke en creatieve voetbal. Zo'n middenvelder heeft ieder team nodig en dat missen we soms wel", erkent hij. "Ik stelde hem vaak op omdat hij een speler was, en nog steeds bij zijn club is, die heel goed ziet hoe hij invulling moet geven aan zo'n positie. Daarnaast koos hij altijd de juiste positie op het middenveld om daar het rustpunt te hebben. Plus het feit dat hij gif had in zijn spel en op het juiste moment goed was voor een overtreding. Hij is ook een geweldige jongen voor de groep. Ik mis hem wel", antwoordt Koeman eerlijk met een glimlach.

De Roon nog altijd beschikbaar voor Oranje

De glimlach bij de bondscoach viel ook De Roon op. De 34-jarige middenvelder geeft te kennen dat hij nog altijd openstaat voor een terugkeer in Oranje. "Daarvoor mag hij me wel oproepen", reageert De Roon lachend over het WK. "Ik ben altijd beschikbaar. Ik zou nooit afzeggen. Ik vond het heel mooi om te zien dat 'creatief' en mijn naam in dezelfde zin genoemd werden. Dat gebeurt niet zo vaak. Het zijn mooie woorden", besluit hij.