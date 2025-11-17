Ronald Koeman gaat broeden op een nieuw plan voor het moment dat hij met het Nederlands elftal een systeem treft met vijf verdedigers. De bondscoach gaf zondag op de persconferentie te kennen dat hij niet helemaal tevreden was over hoe zijn ploeg de veldbezetting van Polen bestreed afgelopen vrijdag. Koeman twijfelt tussen een systeem met drie centrumverdedigers en wingbacks, of een variant waarin een middenvelder pendelt tussen de laatste lijn en het middenveld.

Het Nederlands elftal verzuimde afgelopen vrijdag om zich officieel te kwalificeren voor het WK van volgend jaar, dat in de Verenigde Staten, Mexico en Canada werd gehouden. In Warschau speelde de equipe van Koeman teleurstellend met 1-1 gelijk tegen Polen. Oranje had in de wedstrijd vooral veel moeite met het systeem van de thuisploeg. De Poolse bondscoach Jan Urban had zijn ploeg namelijk met een vijfmans-defensie het veld ingestuurd.

Op de training van afgelopen vrijdag sprak Koeman uitgebreid met Matthijs de Ligt over het systeem van Polen, zo onthulde hij. "Zij spelen bij Manchester United ook dat systeem en wij konden dat in de wedstrijd niet altijd goed invullen en oplossen. Hoewel de tegengoal en de twee grote kansen tegen daar niet uit ontstonden. Maar hoe bespeel je zo'n tegenstander op de beste manier?", aldus de bondscoach, die erkent best dat zijn ploeg er best veel moeite mee heeft. "Daar hebben we over gesproken en ik vind niet dat we dat hebben konden oplossen. Ik verwachtte dat we dat wel konden."

"Het is heel moeilijk tegen hoge wingbacks, een centrale spits en daarachter nog twee. Dat zijn vijf mensen", vervolgt Koeman. "Dat zou je met vier kunnen bespelen, met Frenkie de Jong in dit geval die daarvoor speelt, maar dan moet je een hele goede communicatie hebben en hele goede keuzes maken in doordekken. Wanneer wel en niet? Daar hebben we nog moeite mee. Die wedstrijd tegen Polen heeft wel geleerd dat we dat anders gaan doen.'

Gaat Koeman het Nederlands elftal laten spiegelen?

Een van de mogelijkheden die Koeman heeft is om het systeem met vijf verdedigers te gaan spiegelen. "Ja. Het is duidelijk dat dat waarschijnlijk de reden is geweest in het verleden (voor Louis van Gaal, red.) om met vijf te spelen", stelt de keuzeheer. "Alleen ik denk dat het het meest ideaal is als je dat kunt oplossen met een middenvelder. Dan kun je verdedigend met drie centraal achterin komen en in het voetbal speel je dan normaal, zoals je wil spelen. En dat moet nauw met elkaar."

Wel plaatst Koeman daarbij de kanttekening dat dat bij een nationaal team moeilijker is dan bij een club. "Als je daarover praat: iedere club speelt weer anders tegen zo'n systeem. Bij Brighton speelt Minteh als rechtsbuiten soms rechtsback. Ik denk niet dat Cody Gakpo me lachend aankijkt als ik zeg dat hij negentig minuten achter Cash aanmoet. We willen hem ook juist in een positie hebben waar hij sterk en goed in is. Maar dat betekent wel dat je een andere optie moet zoeken. Dat we dat gaan doen, daar ben ik inmiddels wel uit", besluit hij.