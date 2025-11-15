Hans Kraay junior heeft weinig vertrouwen in het Nederlands elftal op het WK van komende zomer, zo laat hij na Polen - Nederland (1-1) weten bij ESPN. De analist begrijpt niet hoe Oranje met erg goede spelers vaak hele goede wedstrijden afwisselt met hele slechte.

Het Nederlands elftal is de afgelopen maanden erg wisselvallig. Nadat Oranje in maart geweldig tegenstand had geboden aan Spanje in de kwartfinale van de Nations League, vielen de wedstrijden van september enorm tegen. Na een gelijkspel in eigen huis tegen Polen (1-1) werd met de grootst mogelijke moeite gewonnen bij Litouwen (2-3). Ook de uitwedstrijd bij Malta (0-4) in oktober was niet goed van de ploeg van Ronald Koeman, waarna drie dagen later tegen Finland (4-0) wel geweldig werd gespeeld. Vrijdagavond had Oranje het weer heel moeilijk met Polen, toen in Warschau een gelijkspel werd behaald.

Rafael van der Vaart sprak onlangs uit dat Oranje kans maakt op de eindzege op het WK. “Ik vond het ook aanstekelijk dat Rafael van der Vaart laatst zei: Met alles wat we hebben, kunnen we best een outsider zijn”, aldus Kraay. “In die flow wil je meegaan, maar vanavond zag je geen ploeg die bij de favorieten hoort.”

Volgens de analist ligt het vooral aan de consistentie. “Soms kan je zó genieten, bijvoorbeeld zoals eerder tegen Spanje of Finland. Dan is het superfris, met beweging en plezier”, herinnert de oud-voetballer zich. “Dan gaan mensen met een goed gevoel naar huis.” Vrijdag was dat absoluut niet het geval. “Mensen waren snel uitgekeken. Die zetten gewoon de televisie uit”, besluit Kraay.