Zelden vertoond gedrag van Frenkie de Jong zichtbaar bij Polen – Nederland

Valentijn Driessen was vrijdagavond getuige van iets wat hij nog maar zelden heeft gezien bij . De journalist van De Telegraaf constateerde dat de sterkhouder van het Nederlands elftal vol frustratie over het veld liep tijdens het 1-1-gelijkspel tegen Polen.

Het Nederlands elftal plaatste zich vrijdagavond officieus voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada dankzij het gelijkspel tegen Polen (1-1). Oranje kan op papier nog worden ingehaald door Polen, maar heeft een veel beter doelsaldo en speelt maandag thuis tegen Litouwen. Toch is er weinig enthousiasme over de prestatie van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

Het middenveld van Oranje bestond vrijdagavond uit De Jong, Ryan Gravenberch en Justin Kluivert. “Dat vond ik niet goed marcheren”, begint Driessen in een video van De Telegraaf. “Tuurlijk spelen die Polen heel verdedigend, maar je moet op een gegeven moment wel gaatjes weten te vinden. Ik weet dat dat niet alleen aan het middenveld ligt, maar ook aan de aanval”, vervolgt de chef voetbal.

De journalist zag vervolgens iets opvallends bij De Jong. “De frustratie bij Frenkie de Jong… die heb ik niet vaak zó gezien. Dat hij met zijn armen staat te zwaaien en te wijzen en kwaad is. Wat dat betreft liep het op het middenveld niet”, aldus Driessen.

De Jong speelde tegen Polen zijn 63ste interland voor het Nederlands elftal. De 28-jarige middenvelder van FC Barcelona maakte daarin twee doelpunten.