Live voetbal

Zelden vertoond gedrag van Frenkie de Jong zichtbaar bij Polen – Nederland

Frenkie de Jong voorafgaand aan Polen - Nederland
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
15 november 2025, 11:35

Valentijn Driessen was vrijdagavond getuige van iets wat hij nog maar zelden heeft gezien bij Frenkie de Jong. De journalist van De Telegraaf constateerde dat de sterkhouder van het Nederlands elftal vol frustratie over het veld liep tijdens het 1-1-gelijkspel tegen Polen.

Het Nederlands elftal plaatste zich vrijdagavond officieus voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada dankzij het gelijkspel tegen Polen (1-1). Oranje kan op papier nog worden ingehaald door Polen, maar heeft een veel beter doelsaldo en speelt maandag thuis tegen Litouwen. Toch is er weinig enthousiasme over de prestatie van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

Artikel gaat verder onder video

Het middenveld van Oranje bestond vrijdagavond uit De Jong, Ryan Gravenberch en Justin Kluivert. “Dat vond ik niet goed marcheren”, begint Driessen in een video van De Telegraaf. “Tuurlijk spelen die Polen heel verdedigend, maar je moet op een gegeven moment wel gaatjes weten te vinden. Ik weet dat dat niet alleen aan het middenveld ligt, maar ook aan de aanval”, vervolgt de chef voetbal.

De journalist zag vervolgens iets opvallends bij De Jong. “De frustratie bij Frenkie de Jong… die heb ik niet vaak zó gezien. Dat hij met zijn armen staat te zwaaien en te wijzen en kwaad is. Wat dat betreft liep het op het middenveld niet”, aldus Driessen.

De Jong speelde tegen Polen zijn 63ste interland voor het Nederlands elftal. De 28-jarige middenvelder van FC Barcelona maakte daarin twee doelpunten.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Polen - Nederland

Poolse media woest na vuurwerkchaos bij Polen – Nederland: 'Schandaal'

  • Gisteren, 23:45
  • Gisteren, 23:45
Ronald Koeman

Koeman uit kritiek op meerdere spelers: 'Een beetje stoom uit de oren bij de bondscoach'

  • Gisteren, 23:24
  • Gisteren, 23:24
Rafael van der Vaart

Van der Vaart verlaat NOS-studio tijdens Polen - Nederland wegens ziekte

  • Gisteren, 23:00
  • Gisteren, 23:00
2 reacties
Reageren
2 reacties
FC Onkruid
243 Reacties
178 Dagen lid
344 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Daar is Frenkie medeschuldig aan. In plaats de pass vooruit te geven, en het "probleem" bij de aanvallers neer te leggen. Blijft hij maar vasthouden aan de Wiel Coerver-methode door eindeloos te kappen en draaien of de bal risicoloos in de breedte te verplaatsen. Zelden zie ik hem nog op snelheid indribbelen, om uit te komen in de nabijheid van het strafschopgebied van de tegenstander. Het kan zijn dat de bondscoach dit als opdracht meegeeft. Maar dan zou ik als Frenkie denken, dikke vinger Ronald.

Arena
1.530 Reacties
96 Dagen lid
3.546 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat het allemaal niet liep kun je niet alleen bij de Jong neerleggen. Dat is echt niet in de haak. Het is ook logisch dat je gefrustreerd raakt als het niet loopt, maar dat lag enerzijds aan de stugheid en het goede verdedigingswerk van Polen en anderzijds aan het gebrek aan snelheid, ideeën en individueel falen bij Oranje. Ik vond de Jong nog één van de betere spelers. Voor de rest denk ik dat Polen gewoon beter was en eigenlijk had moeten winnen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

FC Onkruid
243 Reacties
178 Dagen lid
344 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Daar is Frenkie medeschuldig aan. In plaats de pass vooruit te geven, en het "probleem" bij de aanvallers neer te leggen. Blijft hij maar vasthouden aan de Wiel Coerver-methode door eindeloos te kappen en draaien of de bal risicoloos in de breedte te verplaatsen. Zelden zie ik hem nog op snelheid indribbelen, om uit te komen in de nabijheid van het strafschopgebied van de tegenstander. Het kan zijn dat de bondscoach dit als opdracht meegeeft. Maar dan zou ik als Frenkie denken, dikke vinger Ronald.

Arena
1.530 Reacties
96 Dagen lid
3.546 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat het allemaal niet liep kun je niet alleen bij de Jong neerleggen. Dat is echt niet in de haak. Het is ook logisch dat je gefrustreerd raakt als het niet loopt, maar dat lag enerzijds aan de stugheid en het goede verdedigingswerk van Polen en anderzijds aan het gebrek aan snelheid, ideeën en individueel falen bij Oranje. Ik vond de Jong nog één van de betere spelers. Voor de rest denk ik dat Polen gewoon beter was en eigenlijk had moeten winnen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Polen - Nederland

1 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
10
0
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel