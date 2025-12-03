Maarten Martens ligt onder zware druk bij AZ. De Alkmaarders zitten in een moeizame fase en lijken te snakken naar de winterstop. Ook in de Eurojackpot KNVB Beker-wedstrijd tegen PEC Zwolle speelt AZ een draak van een eerste helft, waardoor fans schreeuwen om het ontslag van de hoofdtrainer.

AZ, bekerfinalist van afgelopen seizoen, is bepaald niet in vorm. Van de afgelopen vier duels werd alleen in de Conference League van Shelbourne (2-0) gewonnen. De Eredivisie-duels tegen PSV (1-5), sc Heerenveen (3-1) en FC Twente (1-0) eindigden allemaal in een nederlaag voor de Alkmaarders.

Ook de bekerwedstrijd tegen PEC Zwolle verloopt desastreus voor de ploeg van Martens. De thuisploeg kijkt na de eerste helft tegen een verdiende 1-0-achterstand aan, dankzij een treffer van Koen Kostons. Buiten een slap schot van Peer Koopmeiners wist AZ vrijwel niets te creëren in het eerste bedrijf.

Dat leidt tot grote onvrede bij de fans op X. Veel supporters van de Alkmaarse club schreeuwen om het ontslag van trainer Martens: “Deze 1e helft was reden tot ontslag. Bizar. Maar bizar slecht”, reageert een fan. “Hopelijk biedt Maarten Martens zijn ontslag aan in de rust”, luidt een andere reactie. Kort na rust leek AZ wel bij de les: Sven Mijnans bracht de ploeg al snel op gelijke hoogte in Zwolle.

Martens volgde in januari 2024 de ontslagen Pascal Jansen op bij AZ. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor Jong AZ en was hij assistent-trainer van de hoofdmacht.