Behalve het vuurwerk gebeurde er zondagavond in de Johan Cruijff ArenA nóg iets wat de wenkbrauwen deed fronsen: Jan van Halst verscheen in de Business Club. Volgens journalist Mike Verweij heeft Van Halst ‘Ajax aan de rand van de afgrond gebracht’, maar werd hij ‘doodleuk’ uitgenodigd om de opstelling toe te lichten.

“Nou, een heleboel mensen waren verbaasd”, zegt Verweij in podcast Kick-Off van De Telegraaf. “De Business Club nodigt altijd iemand uit om iets te vertellen over de opstelling. En daar stond opeens de man die Ajax aan de rand van de afgrond heeft gebracht, Jan van Halst. Hij stond daar gewoon zoete broodjes te bakken.”

‘Hou het nou maar bij de opstelling’

Van Halst zou de gelegenheid hebben aangegrepen om reclame te maken voor zijn eigen bedrijf. Dat schoot bij sommigen in het verkeerde keelgat, aldus Verweij. “Toen Jan van Halst heel erg reclame begon te maken voor zijn eigen bedrijfje, zei iemand: ‘Hou het nou maar bij de opstelling, dat is al even genoeg.’”

De aanwezigheid van Van Halst werd volgens Verweij door ‘een heleboel mensen’ als ‘ongepast’ ervaren. “Hij wordt gewoon schaamteloos uitgenodigd. Die heeft Mislintat had alle ruimte gegeven om er een enorme chaos van te maken, waar Ajax nu nog last van heeft. Er riep iemand: ‘Je moet er niet alleen de vuurwerkafstekers, maar ook Jan van Halst een stadionverbod geven.’”

Toch verscheen Van Halst niet alleen. “Hij stond daar met Heini Otto, en dat is wél een clubicoon.” De aanwezigheid van Otto maakte echter weinig goed: “De aanwezigheid van Van Halst deed een aantal wenkbrauwen fronsen.”