Het had een bijzondere avond moeten worden, maar de 84-jarige Ajax-fan Peter beleefde zondag een bittere teleurstelling. De terminaal zieke supporter mocht het hospice voor één keer verlaten om zijn club nog één wedstrijd te zien. Maar door het vuurwerkincident in de Johan Cruijff ArenA zag hij uiteindelijk slechts vijf minuten voetbal. Vrijwilliger André van der Gun van de Wensenambulance Noord-Holland zag het van dichtbij misgaan en doet zijn verhaal in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Hij had er zo naar uitgekeken.”

Peter, jarenlang zelf een fanatiek voetballer, had bij het hospice aangegeven nog één grote wens te hebben: naar Ajax. De Wensenambulance schakelde met de club en zondagavond kwam die wens uit. "We waren om 19.30 uur in het stadion. Peter, zijn zoon, een verpleegkundige en ik als chauffeur”, vertelt André. "Ajax ontving ons keurig, we hadden een mooi plekje, kregen een eigen steward toegewezen die de hele wedstrijd bij ons bleef, en er waren koffie en thee en eten.”

Rond de aftrap zag André de zieke supporter zichtbaar opbloeien. "Toen de wedstrijd begon, zag ik hem opfleuren.” Maar dat moment was van korte duur. "Na vijf minuten begon de ellende met het vuurwerk, precies aan de overkant van waar wij zaten."

‘Ontzettend verdrietig’

Toen het duel definitief werd stilgelegd, moest de Wensenambulance ingrijpen. "Ik keek mijn verpleegkundige aan en zei: ‘Laten we hier zo snel mogelijk vertrekken’. Met hulp van de stewards konden we de Arena snel verlaten.”

Volgens André kwam de klap later binnen. Via Peters zoon hoorde hij hoe zwaar de avond was gevallen. "Hij wist vrij zeker dat dit het laatste uitstapje van zijn vader zou zijn. Dit was echt zijn laatste wens.”

Normaal gesproken probeert Ajax na zulke avonden nog een persoonlijk moment te regelen tussen spelers en de patiënt, maar daar kwam het nu niet van. André: "Ik doe dit werk nu anderhalf jaar. Normaal maak je mensen blij, ze doen nog één keer iets leuks met hun familie of vrienden. Nu zag ik bij deze meneer de teleurstelling. Ontzettend verdrietig dat zijn laatste wens zo in het water is gevallen door zo’n groepje raddraaiers.”