FC Groningen krijgt extra geen ruimte in het drukke speelschema: de wedstrijd tegen Excelsior van aanstaande vrijdag wordt níet verplaatst. Dat meldt RTV Noord-verslaggever Stefan Bleeker. De club had voorgesteld om het duel te verplaatsen naar 9 of 17 december, maar dat verzoek is afgewezen.

De Groningers deden het verzoek nadat duidelijk werd dat Ajax – FC Groningen dinsdagmiddag wordt uitgespeeld. Dat duel werd zondag al vroeg stilgelegd, nadat supporters van Ajax een enorme hoeveelheid vuurwerk afstaken op de tribunes van de Johan Cruijff Arena. Scheidsrechter Bas Nijhuis besloot daarop de wedstrijd definitief te staken.

Drukte in Rotterdam speelt Groningen parten

Het voorstel om de wedstrijd naar 7 december te verschuiven bleek organisatorisch ingewikkeld. In dit Eredivisie-weekend spelen alle drie Rotterdamse clubs – Feyenoord, Sparta Rotterdam en Excelsior – in eigen stad. Feyenoord ontvangt zaterdag PEC Zwolle en Sparta treft zondag NAC Breda in Rotterdam, waardoor de ruimte in de planning minimaal is.

Ondertussen wacht FC Groningen een pittige week. Dinsdag moet De Trots van het Noorden opnieuw afreizen naar Amsterdam om het restant tegen Ajax uit te spelen. De wedstrijd wordt volledig achter gesloten deuren hervat en de aftrap staat gepland om 14.30 uur.

Weigering is domper voor Groningen

Het besluit van de KNVB om de wedstrijdplanning verder in stand te houden, is een tegenvaller voor Groningen. Algemeen directeur Frank van Mosselveld zei zondagavond nog: "We hebben vrijdag Excelsior-uit staan, dus we zijn in gesprek om deze wedstrijd ingepland te krijgen. Het mag duidelijk zijn dat wij deze wedstrijd (hervatting van Ajax - Groningen, red.) koppelen aan die van aanstaande vrijdag. Ik vind niet dat wij hier sportief onder mogen lijden."