De gestaakte wedstrijd Ajax – FC Groningen wordt dinsdag 2 december om 14.30 uur uitgespeeld, zo maakt de KNVB bekend. Dat gebeurt zonder publiek. Ook zal een tuchtrechtelijk onderzoek plaatsvinden naar aanleiding van de 'onacceptabele gebeurtenissen' rond het duel van zondagavond, meldt de KNVB.

Eerder al liet Groningen weten het 'onacceptabel' te vinden als de wedstrijd tegen Ajax maandag wordt hervat. Het duel werd zondagavond na vijf minuten gestaakt omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid door fans van Ajax. Toen dat na een onderbreking van veertig minuten meteen weer gebeurde, koos arbiter Bas Nijhuis voor een definitieve staking.

De druiven zijn zuur voor Groningen. De fans waren al niet blij met het aanvangstijdstip van zondagavond 20.00 uur, maar keren nu onverrichter zake naar huis. “Het is verschrikkelijk dat we na een paar minuten voetballen allemaal weer naar huis kunnen. Dat een aantal individuen voor duizenden mensen, zeker ook 1.200 mensen uit Groningen, deze wedstrijd doelbewust stilleggen en zorgen dat die niet meer uitgespeeld wordt... Ik denk dat het duidelijk is dat we dat met zijn allen niet moeten willen”, zei algemeen directeur Frank van Mosselveld van Groningen tegen ESPN.

“Het is al geen pretje om hier op zondag om 20:00 uur te spelen, vervolgens moeten we nog drie uur terug de bus in”, vervolgt Van Mosselveld. “We hebben vrijdag Excelsior-uit staan, dus zijn in gesprek om deze wedstrijd ingepland te krijgen. Ajax en de gemeente Amsterdam zijn daar leidend in, maar het mag duidelijk zijn dat wij deze wedstrijd koppelen aan die van aanstaande vrijdag. Ik vind niet dat wij hier sportief onder mogen lijden.”

Van Mosselveld noemde een hervatting op maandag ‘zeker niet acceptabel’, maar ook dinsdag ‘niet ideaal’. “Op zijn vroegst zal het, als het aan ons ligt, dinsdag zijn. Liever woensdag, maar dan kom je met het restprogramma in de knel. Wij hebben aangegeven hoe wij het zien, maar het moge duidelijk zijn dat we hier met alleen maar verliezers staan. Ik denk dat er niemand bij Ajax rondloopt, buiten die mensen achter het doel, die dit met opzet doen. Dit moeten wij met elkaar een halt toe roepen.”