De vuurwerkchaos tijdens de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen krijgt een vervelend staartje voor supporters van Ajax. Een gigantische straf dreigt, en mogelijk moeten fans daardoor de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord missen.

Supporters van Ajax hebben zondag met een uitgebreide vuurwerkshow Tum, een onlangs overleden supporter, geëerd. Dit gebeurde in de vijfde minuut van het duel met FC Groningen. Nadat de wedstrijd in eerste instantie veertig minuten tijdelijk was gestaakt, staken de Ajax-fans dertig seconden na de hervatting opnieuw vuurwerk af. Een doelbewuste actie. Scheidsrechter Bas Nijhuis kon niet anders dan de wedstrijd definitief staken.

Een grote straf dreigt en het duel tussen Ajax en Feyenoord van 14 december is de eerstvolgende thuiswedstrijd voor de Amsterdammers. "De Klassieker is de eerstvolgende thuiswedstrijd en zal waarschijnlijk en logischerwijs voor deels lege tribunes gespeeld worden", schrijft RTV Rijnmond-journalist Dennis van Eersel op sociale media.

De grote vraag is wanneer de KNVB over alle informatie beschikt om een straf uit te delen. Er moet eerst een rapport over de gang van zaken worden opgesteld, waarna de bond een beslissing neemt. Over het algemeen wordt zo’n straf niet op zeer korte termijn bekendgemaakt.

Door de omvang van de vuurwerkactie in de Johan Cruijff ArenA zou dat in dit geval mogelijk anders kunnen uitpakken. Van Eersel hoopt in ieder geval niet dat álle Ajax-supporters de dupe worden van het vuurwerk dat vanaf de F-Side werd afgestoken: "Ik ben niet voor het collectief straffen van mensen die er niets mee te maken hebben. De betrokken vakken leeg lijkt mij wel."