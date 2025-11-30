Ongeregeldheden bij Ajax - FC Groningen: wedstrijd stilgelegd

Supporters van Ajax hebben zich zondagavond laten gelden tijdens de competitiewedstrijd tegen FC Groningen. Door een enorme hoeveelheid vuurwerk is de wedstrijd stilgelegd.

De kans is groot dat dit te maken heeft met het overlijden van geliefd supporter Tum. Op 19 november overleed deze Ajacied op 29-jarige leeftijd en het vuurwerk zou een eerbetoon aan hem kunnen vormen.

Het is de tweede grote vuurwerkactie op de tribunes bij Ajax dit seizoen. Op 1 november werd de wedstrijd tegen sc Heerenveen even stilgelegd, toen vuurwerk werd afgestoken als eerbetoon aan een overleden supporter.

Ajax raakt dit seizoen van de regen in de drup. Drieënhalve week geleden werd John Heitinga vanwege de tegenvallende resultaten ontslagen als hoofdtrainer. Een 0-3 nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League werd hem fataal. Daarna verloor Ajax onder interim-trainer Fred Grim van FC Utrecht (2-1), Excelsior (1-2) en Benfica (0-2).

Ajax heeft als enige club nog nul punten in de Champions League na vijf wedstrijden. In de Eredivisie staat de teller op twintig punten uit dertien wedstrijden.

