Live voetbal 5

Ongeregeldheden bij Ajax - FC Groningen: wedstrijd stilgelegd

Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen
Foto: © Imago
11 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
30 november 2025, 20:05   Bijgewerkt: 20:43

Supporters van Ajax hebben zich zondagavond laten gelden tijdens de competitiewedstrijd tegen FC Groningen. Door een enorme hoeveelheid vuurwerk is de wedstrijd stilgelegd.

De kans is groot dat dit te maken heeft met het overlijden van geliefd supporter Tum. Op 19 november overleed deze Ajacied op 29-jarige leeftijd en het vuurwerk zou een eerbetoon aan hem kunnen vormen.

Het is de tweede grote vuurwerkactie op de tribunes bij Ajax dit seizoen. Op 1 november werd de wedstrijd tegen sc Heerenveen even stilgelegd, toen vuurwerk werd afgestoken als eerbetoon aan een overleden supporter.

Artikel gaat verder onder video

Ajax raakt dit seizoen van de regen in de drup. Drieënhalve week geleden werd John Heitinga vanwege de tegenvallende resultaten ontslagen als hoofdtrainer. Een 0-3 nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League werd hem fataal. Daarna verloor Ajax onder interim-trainer Fred Grim van FC Utrecht (2-1), Excelsior (1-2) en Benfica (0-2).

Ajax heeft als enige club nog nul punten in de Champions League na vijf wedstrijden. In de Eredivisie staat de teller op twintig punten uit dertien wedstrijden.

Volg de ontwikkelingen bij Ajax - FC Groningen in ons liveverslag.

➡️ Meer over Ajax

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Spandoek NEC

Zelden vertoond: NEC-supporters schilderen spandoek tijdens (!) wedstrijd

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
Mohamed Ihattaren van Fortuna Sittard

Ihattaren loopt leeg over ploeggenoten: ‘Dan begrijp je het niet, hoor’

  • Gisteren, 22:26
  • Gisteren, 22:26
Mohamed Ihattaren

Ihattaren maakt grote indruk: ‘Jij hoort niet bij Fortuna thuis’

  • Gisteren, 21:17
  • Gisteren, 21:17
6 11 reacties
Reageren
11 reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
186 Reacties
13 Dagen lid
402 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik snap dat je iets wil doen als een medesupporter is overleden maar dit is natuurlijk van de gekke. Zo zinloos allemaal. Doe dan wat met een spandoek maar niet dit.

ERIMIR
4.045 Reacties
511 Dagen lid
38.662 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dit vind ik nou een idiote actie, een wedstrijd frusteren om een overleden supporter te herdenken.

Vriendje Stokvis
1.560 Reacties
437 Dagen lid
8.304 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Dit is de zoveelste keer dat ze de wedstrijd verpesten. Hier moet hard ingegrepen worden door de KNVB. En ze staan nu nog geeneens achter. .Tien punten in mindering brengen lijkt mij.

Docker
186 Reacties
13 Dagen lid
402 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Tien punten maar liefst. Toe maar. Hahahaha! Heb je al gesolliciteerd bij de knvb?

Vriendje Stokvis
1.560 Reacties
437 Dagen lid
8.304 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jij vind dit wel normaal gedrag? Nou dat zegt genoeg over jou en hoe je bent.

Docker
186 Reacties
13 Dagen lid
402 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik heb als eerste hier gereageerd. Misschien moet je dat eerst lezen en dan met je veroordelende taaltje komen. Je weet niks van mij jochie.

21
371 Reacties
24 Dagen lid
690 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Punten in mindering en paar wedstrijden zonder publiek. Dit kan niet ongestraft blijven.

Vriendje Stokvis
1.560 Reacties
437 Dagen lid
8.304 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Staken deze wedstrijden FC Groningen 3 punten. Lijkt mij heel verstandig. Zeker voor de toekomst dit is niet de eerste keer dat ze de boel verzieken.

21
371 Reacties
24 Dagen lid
690 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis Dit is wel echt levensgevaarlijk wat hier gebeurd. En weer georganiseerd. Ze wisten hier van, bizar dat Ajax dit heeft laten gebeuren.

EttoE
41 Reacties
279 Dagen lid
75 Likes
EttoE
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Staken, een boete voor de club en een wedstrijd zonder publiek. Als vuurwerk afsteken verboden is en er volgt geen sanctie als het massaal gebeurt, moet je de regel opheffen. Dit is vaker gebeurt, deze mensen gaan door totdat de KNVB iets doet. Ik kom graag bij Ajax, maar dit kan niet langer.

Veluwe
24 Reacties
39 Dagen lid
31 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De volgende competitiewedstrijd het complete vak achter het doel leeg laten. Zo snel als mogelijk straffen!

Martin0345
231 Reacties
881 Dagen lid
1.253 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bizar...

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
186 Reacties
13 Dagen lid
402 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik snap dat je iets wil doen als een medesupporter is overleden maar dit is natuurlijk van de gekke. Zo zinloos allemaal. Doe dan wat met een spandoek maar niet dit.

ERIMIR
4.045 Reacties
511 Dagen lid
38.662 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dit vind ik nou een idiote actie, een wedstrijd frusteren om een overleden supporter te herdenken.

Vriendje Stokvis
1.560 Reacties
437 Dagen lid
8.304 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Dit is de zoveelste keer dat ze de wedstrijd verpesten. Hier moet hard ingegrepen worden door de KNVB. En ze staan nu nog geeneens achter. .Tien punten in mindering brengen lijkt mij.

Docker
186 Reacties
13 Dagen lid
402 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Tien punten maar liefst. Toe maar. Hahahaha! Heb je al gesolliciteerd bij de knvb?

Vriendje Stokvis
1.560 Reacties
437 Dagen lid
8.304 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jij vind dit wel normaal gedrag? Nou dat zegt genoeg over jou en hoe je bent.

Docker
186 Reacties
13 Dagen lid
402 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik heb als eerste hier gereageerd. Misschien moet je dat eerst lezen en dan met je veroordelende taaltje komen. Je weet niks van mij jochie.

21
371 Reacties
24 Dagen lid
690 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Punten in mindering en paar wedstrijden zonder publiek. Dit kan niet ongestraft blijven.

Vriendje Stokvis
1.560 Reacties
437 Dagen lid
8.304 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Staken deze wedstrijden FC Groningen 3 punten. Lijkt mij heel verstandig. Zeker voor de toekomst dit is niet de eerste keer dat ze de boel verzieken.

21
371 Reacties
24 Dagen lid
690 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis Dit is wel echt levensgevaarlijk wat hier gebeurd. En weer georganiseerd. Ze wisten hier van, bizar dat Ajax dit heeft laten gebeuren.

EttoE
41 Reacties
279 Dagen lid
75 Likes
EttoE
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Staken, een boete voor de club en een wedstrijd zonder publiek. Als vuurwerk afsteken verboden is en er volgt geen sanctie als het massaal gebeurt, moet je de regel opheffen. Dit is vaker gebeurt, deze mensen gaan door totdat de KNVB iets doet. Ik kom graag bij Ajax, maar dit kan niet langer.

Veluwe
24 Reacties
39 Dagen lid
31 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De volgende competitiewedstrijd het complete vak achter het doel leeg laten. Zo snel als mogelijk straffen!

Martin0345
231 Reacties
881 Dagen lid
1.253 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bizar...

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Groningen

Ajax
0 - 0
FC Groningen
Deze wedstrijd is opgeschort.
Datum: Vandaag, 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
14
4
24
5
Utrecht
14
6
21
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
14
3
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel