Henk Spaan is er heilig van overtuigd dat Fred Grim gaat slagen als interim-trainer van Ajax. De columnist verwacht dat de Amsterdammers onder leiding van de zestigjarige oefenmeester minstens derde kunnen worden, en misschien zelfs tweede.

Grim nam 6 november het stokje over van John Heitinga, die vanwege tegenvallende resultaten werd ontslagen. Onder de interim-trainer gaat het nog niet veel beter met Ajax, want alle drie de wedstrijden onder zijn leiding werden verloren. Tegen FC Utrecht ging Ajax met 2-1 onderuit, terwijl vorige week Excelsior met diezelfde cijfers te sterk was in de Johan Cruijff ArenA. Midweeks in de Champions League werd er met 0-2 verloren van Benfica.

Desondanks maakt Grim indruk op Spaan, die een 8 krijgt van de columnist. Mede door zijn mediaoptredens. "Het is ook weleens verfrissend om een trainer van Ajax niet in de camera te zien kijken als het spreekwoordelijke konijn in de koplampen", schrijft hij in Spaan geeft punten. "Fred wekt tenminste de indruk dat hij weet waarover hij het heeft, een zelfvertrouwen dat hij deelt met Farioli."

Spaan pleit er dan ook voor dat Ajax hem voorlopig laat zitten. "Ik weet vrij zeker dat hij Ajax naar de derde plaats krijgt en misschien zelfs de tweede. Hij zette Itakura op zes en stelde Bounida op. De wissels waren goed, vooral het vervangen van Godts getuigde van moed. Hij zal Alders niet laten vallen en op den duur terugkeren bij Aaron Bouwman. Grim heeft zelfs het juiste dna."

Grim zal in ieder geval aanblijven tot aan de winterstop, aangezien Ajax eerst op zoek gaat naar een nieuwe technisch directeur. Alex Kroes heeft namelijk zijn lot verbonden aan dat van Heitinga, waardoor hij ook wilde opstappen. Op verzoek van de directie en de raad van commissarissen blijft hij aan als technisch directeur totdat er een opvolger is gevonden. Zodra er een nieuwe technisch directeur is, gaat Ajax op zoek naar een nieuwe trainer.