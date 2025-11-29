Live voetbal

'Jordi Cruijff topkandidaat voor td-functie Ajax en neemt Spanjaard mee'

Jordi Cruijff
Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
29 november 2025, 09:32

Jordi Cruijff is de 'topkandidat' om de nieuwe technisch directeur bij Ajax te worden. Dat vertelt Tim van Duijn van Voetbal International in de Kale en Kokkie Podcast van AT5. Mocht Cruijff de overstap maken naar Amsterdam, dan neemt hij iemand uit Spanje mee.

Door het ontslaan van John Heitinga is Ajax op zoek naar een nieuwe trainer. Aangezien Alex Kroes zijn lot heeft verbonden aan dat van de oefenmeester zal er ook een nieuwe technisch directeur moeten komen bij de club uit de hoofdstad. Op verzoek van de overige directieleden en de raad van commissarissen blijft Kroes aan tot er een opvolger is gevonden. Voor beide functies waren er topkandidaten in beeld, namelijk Erik ten Hag en Marc Overmars. Beiden hebben alleen nee gezegd op een terugkeer bij Ajax.

"Volgens mij is hij de topkandidaat", aldus Van Duijn. "Alleen het zou slecht zijn als ze niet meerdere kandidaten spreken. Wat ik erover hoor, is dat Cruijff de nummer één is en dat ze op korte termijn verder praten. Wanneer dat precies is? Geen idee."

Van Duijn vraagt zich daarbij wel af of Cruijff wel voor Ajax zou willen kiezen. "Dat heeft niet per se te maken met of de aantrekkingskracht van Ajax groot genoeg is, maar of het zo ingericht kan worden zoals hij het wil. Dan heeft het meer te maken met de bestuurslagen. Bestuursraad, rvc, directie, ledenraad. Als dat blijft zoals het nu is, dan is het gedoemd te mislukken. Anders dan zie ik het wil zitten. Ik denk dat daar het grootste struikelblok ligt voor Cruijff", vervolgt de Ajax-watcher van VI.

""Maar er wordt nu al gefluisterd dat hij iemand meeneemt uit Spanje als hij het gaat doen", Gaat Van Duijn verder. "Dus dat geeft aan dat het niet per se een gesloten boek is of dat meteen de deur dicht is. Dus als hij het gaat doen, dan bestaat de kan dat er iemand naast hem komt en dat hij iemand meeneemt uit zijn netwerk. Daar wordt al over gesproken en dat doe je niet als je geen interesse hebt in Ajax."

