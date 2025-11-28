Louis van Gaal denkt dat het nog wel twee of drie seizoenen kan duren tot Ajax weer de oude is, maar Ajax-aanvoerder Davy Klaassen is het daar totaal niet mee eens. Dat kan veel sneller, vindt de middenvelder van de Amsterdammers.
Van Gaal, die bij Ajax betrokken is als adviseur, gaf afgelopen week bij de NOS aan dat hij verwacht dat het nog wel even gaat duren voordat Ajax terug op niveau is. Het duurt volgens hem twee of drie jaar: "Als ze mijn lijn volgen, maar ze volgen niet altijd mijn lijn", zegt de voormalig trainer.
ESPN-verslaggever Hans Kraay junior confronteert Ajax-aanvoerder Klaassen met die uitspraken. De middenvelder van de nummer zes van de Eredivisie deelt de mening van Van Gaal absoluut niet: "Ik hoop niet dat het zo lang duurt, want dan moet ik nog wel heel lang door", begint Klaassen lachend.
"Maar nee, dat kan sneller. Tuurlijk. Je hebt gezien dat het kan", doelt Klaassen op het goede seizoen dat Ajax vorig jaar draaide met Francesco Farioli. "Niemand had vorig jaar verwacht wat wij laten zien. Dus het kan. Maar Ajax staat wel op het punt dat de juiste keuzes gemaakt moeten worden."
Dat Ajax momenteel niet goed draait, zorgt wel voor een vervelend gevoel bij Klaassen. Hij neemt de problemen mee naar huis: "Ik denk er veel over na, er zijn avonden dat je ervan wakker ligt. Maar dat was afgelopen dinsdag (0-2 verlies tegen Benfica, red.) minder dan eerder dit jaar."
