Martin van Geel keert sowieso niet terug bij Ajax, mocht de Amsterdamse club hem benaderen. Dat heeft de voormalig technisch directeur van de Amsterdammers laten weten bij Sportnieuws.nl.

Op de vraag van presentator Robert Maaskant in het programma De Maaskantine of Ajax een optie voor hem zou zijn, reageert de 65-jarige bestuurder duidelijk: “Nee, ik zou niet in gesprek gaan. Dat zou ik niet doen. Ik voelde anderhalf jaar geleden echt dat het voldoende is geweest”, zegt Van Geel.

De huidige crisis in Amsterdam doet de oud-speler en ex-beleidsbepaler van Ajax veel: “Ik ken heel veel mensen bij Ajax en heb nog met een aantal contact. Hennie Henrichs, een ras-Ajacied, spreek ik nog geregeld. Het gaat me wel aan het hart, want ik leef met die mensen mee. Ik weet wat ze meemaken."

Jordi Cruijff wordt gezien als iemand die weer rust moet brengen in Amsterdam. Hij is in beeld als technisch directeur en Van Geel vindt dat geen gekke gedachte: “Ik vind het ook geen onlogische keuze. Hij heeft een carrière in het buitenland gehad en zal een groot netwerk hebben. Hij brengt ook de naam Cruijff mee, wat geen nadeel is.”