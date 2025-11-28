Live voetbal 1

Martin van Geel ziet eventuele terugkeer naar Ajax niet zitten

Ajax en Martin van Geel
Foto: © Imago
28 november 2025, 17:58

Martin van Geel keert sowieso niet terug bij Ajax, mocht de Amsterdamse club hem benaderen. Dat heeft de voormalig technisch directeur van de Amsterdammers laten weten bij Sportnieuws.nl.

Op de vraag van presentator Robert Maaskant in het programma De Maaskantine of Ajax een optie voor hem zou zijn, reageert de 65-jarige bestuurder duidelijk: “Nee, ik zou niet in gesprek gaan. Dat zou ik niet doen. Ik voelde anderhalf jaar geleden echt dat het voldoende is geweest”, zegt Van Geel.

De huidige crisis in Amsterdam doet de oud-speler en ex-beleidsbepaler van Ajax veel: “Ik ken heel veel mensen bij Ajax en heb nog met een aantal contact. Hennie Henrichs, een ras-Ajacied, spreek ik nog geregeld. Het gaat me wel aan het hart, want ik leef met die mensen mee. Ik weet wat ze meemaken."

Jordi Cruijff wordt gezien als iemand die weer rust moet brengen in Amsterdam. Hij is in beeld als technisch directeur en Van Geel vindt dat geen gekke gedachte: “Ik vind het ook geen onlogische keuze. Hij heeft een carrière in het buitenland gehad en zal een groot netwerk hebben. Hij brengt ook de naam Cruijff mee, wat geen nadeel is.”

1 reactie

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

The all blacks
182 Reacties
956 Dagen lid
1.890 Likes
The all blacks
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dan heb ik nieuws voor Van Geel. Ze gaan hem ook niet vragen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

