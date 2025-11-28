Henk Spaan is zeer onder de indruk van . De vleugelverdediger wordt seizoen door PSV gehuurd van AS Roma en hij maakt een uitstekende indruk. Spaan stelt dan ook dat Ajax een gigantische beoordelingsfout heeft gemaakt met de linksback.

Salah-Eddine komt uit de jeugdopleiding van Ajax, maar wist niet door te breken. Begin 2024 besloten de Amsterdammers om hem te verkopen aan FC Twente, waar hij zich na een lastige aanloop uiteindelijk wist te ontpoppen tot een vaste waarde. Salah-Eddine wist vooral te imponeren in enkele Europa League-wedstrijden en dwong daarmee een transfer af naar AS Roma. In Rome kwam hij niet uit de verf, waardoor hij afgelopen zomer werd verhuurd aan PSV.

Artikel gaat verder onder video

Bij PSV maakt Salah-Eddine, die tegenwoordig ook Marokkaans international is, een prima indruk. Ook afgelopen woensdag tegen het dolende Liverpool. Spaan constateert dat The Reds de nodige problemen heeft. "Het zal PSV worst een zijn. Zij hebben onverwachte nieuwe sterkhouders als Guus Til, Mauro Júnior en Salah-Eddine. Vooral de laatste laat zien hoe slecht Ajax is in het beoordelen van talent", aldus de columnist in Spaan geeft punten. "Bij PSV zijn waterdragers onmisbare krachten geworden. Dat heeft Peter Bosz bewerkstelligd. Ik neem alles terug."

Schouten grote uitblinker volgens Spaan

In zijn column richt Spaan zich ook nog tot Jerdy Schouten, wie hij beoordeeld met een 9. "Schouten was de grote uitblinker tegen Liverpool, hoewel Veerman in de tweede helft ook voor de loftrompet in aanmerking kwam. Slot was kennelijk vergeten dat je deze twee centrale middenvelders, waarvan er een in de verdediging stond, moet opjagen. Als je ze onder druk zet, maken ze fouten, zie ook het lemma: handelingssnelheid", besluit Spaan.