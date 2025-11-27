Valentijn Driessen is donderdagochtend door het stof gegaan in een video-item van De Telegraaf. De journalist voorspelde eerder deze week een zware wedstrijd voor PSV tegen Liverpool, maar niets bleek minder waar. De Eindhovenaren wonnen woensdagavond met duidelijke cijfers van de kampioen van Engeland: 1-4.

Driessen liet zich maandag bij Kick-off uit over de kansen van de ploeg van Peter Bosz. “Ik denk dat PSV helemaal niet blij is om naar Liverpool te gaan, omdat er een reactie komt. Dat hebben we vorige keer ook gezien. Real Madrid is daar helemaal zoek gespeeld. Die ploeg veert op, let maar op”, zei de chef voetbal, die een ‘hele zware avond’ verwachtte voor PSV.

In een video van De Telegraaf confronteert Karlijn Bernoster haar collega met deze uitspraak. “Ik heb inderdaad gezegd dat PSV en Ajax niets te zoeken hebben in de Champions League. Af en toe worden mijn woorden gestraft, en ook nu. Maar ik ben heel blij voor PSV en dan geef ik graag mijn ongelijk toe”, reageert Driessen.

“Mea culpa voor alles en iedereen. Het was een geweldige avond voor de Nederlandse voetbalsupporters. PSV verdedigde heel volwassen: je had geen enkel moment het idee dat ze in de problemen kwamen, op een aantal weggegeven corners na. Het leek allemaal heel bewust. PSV hield zich vrij eenvoudig staande”, vervolgt de journalist.

Ook over Joey Veerman was Driessen zeer te spreken: “Hij speelde een goede wedstrijd, een beetje een anonieme wedstrijd. Maar je kunt niet altijd de beslissende bal geven, al wil Veerman dat wel altijd. Hij was heel vast aan de bal en had negen van de tien keer de goede oplossing. Heel degelijk, geen glansrol, maar voor het team heel belangrijk. Datzelfde geldt voor Jerdy Schouten. Die twee namen PSV bij de hand”, looft de chef voetbal van De Telegraaf.