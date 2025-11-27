De Engelse media zijn louter positief over PSV na de historische overwinning op Liverpool (1-4). De Eindhovenaren maakten woensdagavond gehakt van de Engelse landskampioen in de Champions League en worden daarvoor beloond met uitstekende rapportcijfers. Alleen Ricardo Pepi scoort niet hoger dan een zeven.
PSV boekte woensdagavond een historische Champions League-zege voor het Nederlandse voetbal. Nog nooit eerder wist een Nederlandse ploeg te winnen op Anfield van Liverpool. De ploeg van Peter Bosz verraste vriend en vijand en won met maar liefst 1-4 van The Reds door doelpunten van Ivan Perisic, Guus Til en Couhaib Driouech (twee keer).
De rapportcijfers van Sky Sports, BBC en Daily Mail zijn dan ook bijzonder positief. Opvallend is dat vrijwel iedere PSV’er hoger scoort dan een zeven. Daily Mail is het enige medium dat niet uitsluitend zevens of hoger uitdeelt: invaller Pepi, die zo’n 25 minuten speelde, krijgt een zes. Perisic wordt juist uitgeroepen tot man van de wedstrijd met een acht. Ook Driouech krijgt van Daily Mail een acht.
Bij Sky Sports zijn de beoordelaars nóg enthousiaster over PSV. Driouech, die met twee doelpunten een heldenrol vertolkte, krijgt een negen. Mauro Júnior, Jerdy Schouten en Guus Til scoren een acht, terwijl de rest van de selectie een zeven ontvangt.
Bij BBC worden de rapportcijfers bepaald aan de hand van stemmingen van het publiek. Ook daar krijgt Driouech het hoogste cijfer: 8,12, op de voet gevolgd door Til (8,08) en Ismael Saibari (8,06). Matej Kovář is met een 7,62 de PSV’er met de laagste beoordeling.
Sky Sports: Kovar (7), Dest (7), Schouten (8), Gasiorowski (7), Salad-Eddine (8), Mauro Junior (8), Veerman (7), Man (7), Saibari (7), Perisic (7), Til (8), Pepi (7), Driouech (9).
BBC: Driouech (8.12), Til (8.08), Saibari (8.06), Perisic (7.98), Mauro Junior (7.94), Dest (7.94), Schouten (7.94), Man (7.89), Veerman (7.82), Bajraktarevic (7.81), Pepi (7.80), Gasiorowski (7.79), Salah-Eddine (7.73), Kovar (7.62).
Daily Mail: Kovar 7.5; Dest 7, Schouten 7, Gasiorowski 7, Salah-Eddine 7; Saibari 7, Mauro Junior 7, Veerman 7.5; Man 7 (Bajraktarevic 89), Til 7.5 (Pepi 69, 6), Perisic 8 (Driouech 69, 8)
Dit is voor PSV natuurlijk mooi om te horen dat de hele Engelse pers compleet lyrisch zijn over de spelers. Dat wekt direct de interesse van PL clubs aan voor de spelers van PSV. PSV moet oppassen dat komende zomer geen grote uittocht gaat ontstaan naar de PL. Ja je krijgt wel top premium bedragen, maar je komt gelijk weer in een nieuwe opbouwfase.
Dit is voor PSV natuurlijk mooi om te horen dat de hele Engelse pers compleet lyrisch zijn over de spelers. Dat wekt direct de interesse van PL clubs aan voor de spelers van PSV. PSV moet oppassen dat komende zomer geen grote uittocht gaat ontstaan naar de PL. Ja je krijgt wel top premium bedragen, maar je komt gelijk weer in een nieuwe opbouwfase.