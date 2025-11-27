John van Zweden vindt dat Peter Bosz een gigantische flater slaat met het opstellen van Matěj Kovář, zo blijkt uit een bericht op X. De voormalig mede-eigenaar van Swansea City zag hoe de doelman enkele ‘levensgevaarlijke situaties’ weggaf in het met 1-4 gewonnen duel met Liverpool. Bosz wordt door Van Zweden zelfs weggezet als ‘mafkees’.

PSV schreef woensdagavond geschiedenis door als eerste Nederlandse club ooit te winnen op Anfield. En hoe: de Eindhovenaren waren met liefst 1-4 te sterk voor de ploeg van Arne Slot, dankzij goals van Ivan Perisic, Guus Til en tweemaal Couhaib Driouech. Toch heerst er niet alleen positiviteit rondom PSV, want Van Zweden pleit voor een keeperswissel.

Artikel gaat verder onder video

De Hagenees hield in de eerste helft meerdere keren zijn hart vast toen Liverpool gevaarlijk werd. Dat had volgens hem vooral te maken met de rol van Kovář, die geen sterke indruk maakte. Na ruim een half uur liet Van Zweden zijn ongenoegen blijken op X: “Die keeper van PSV is echt baggerslecht, en dan te bedenken dat ze één van de beste keepers van Nederland gewoon op de bank laten wegrotten”, schrijft hij, doelend op Nick Olij.

“Wat een mafkees is die Peter Bosz toch ook”, vervolgt Van Zweden. Later in de wedstrijd reageert een andere twitteraar op zijn tweet, op het moment dat PSV op 1-3 stond. Hij vindt dat de ondernemer ongelijk heeft. Van Zweden reageert meteen: “Want? Die gek heeft voor minimaal drie levensgevaarlijke situaties gezorgd. Hij kan er geen pepernoot van.”

Kovář was woensdag wel degelijk belangrijk met enkele prima reddingen. Ook met hoge ballen zag de Tsjech er uitstekend uit. Mede dankzij het optreden van de keeper klimt PSV naar een vijftiende plek in de competitiefase van de Champions League.

Olij blundert bij Jong PSV

Volgens Van Zweden verdient Olij een kans in de basis van PSV. De keeper kwam afgelopen zomer over van Sparta Rotterdam, waar hij uitgroeide tot een van de beste doelmannen van de Eredivisie. Toch moet hij bij PSV genoegen nemen met een plek op de bank. Vorige week kreeg Olij speeltijd bij Jong PSV, maar zag hij er bij drie tegengoals niet goed uit.

Die keeper van @PSV is echt bagger slecht, en dan wetende dat ze een van de beste keepers van Nederland gewoon op de bank weg laten rotten. #NickOlij wat een mafkees is die Peter Bosz toch ook. — JohnvanZweden (@johnvanzweden3) November 26, 2025 Want? Die gek hebt voor minimaal drie levensgevaarlijke situaties voor het doel gezorgd. Die kan er geen pepernoot van. — JohnvanZweden (@johnvanzweden3) November 26, 2025