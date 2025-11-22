heeft het lastig bij PSV, zo geeft de goalie toe tegenover ESPN. De dertigjarige keeper maakte vrijdagavond zijn eerste minuten in het shirt van de Eindhovenaren, maar wel in een wedstrijd voor de beloftenploeg tegen Jong FC Utrecht (3-3). Over een winters vertrek wil Olij nog absoluut niet nadenken.

PSV nam Olij afgelopen zomer over van Sparta, waar hij seizoenen lang uitblonk. In Eindhoven heeft de voormalig Oranje-international de concurrentiestrijd verloren van Matej Kovar, waardoor hij voorlopig genoegen moet nemen met een plek op de reservebank. Zijn debuut als PSV’er maakte Olij vrijdagavond, toen hij mocht spelen bij Jong PSV tegen Jong Utrecht. “Natuurlijk heb je andere verwachtingen als je hiernaartoe komt”, vertelt de keeper tegenover ESPN.

In onderlinge duels tussen Jong-teams in de Keuken Kampioen Divisie mogen ervaren doelmannen, zoals Olij, gewoon opgesteld worden. Mede daardoor gaf Peter Bosz hem vrijdag de kans om ritme op te doen. “Als er iets van me wordt gevraagd, probeer ik dat op de juiste manier uit te voeren, gezien mijn leeftijd en ervaring”, vervolgt de keeper.

Met Jong PSV gaf de routinier een 3-0-voorsprong uit handen. Olij is kritisch op zijn optreden: “De 3-1 in de korte hoek moet ik pakken en bij de tweede tegengoal speel ik de bal slecht in. De 3-3 moet ik nog terugkijken.” De doelman erkent dat hij het niet makkelijk heeft: “Op dit moment heb ik het lastig. Je komt met bepaalde doelstellingen naar PSV en dan wordt er op een gegeven moment een keuze gemaakt. Dat moet je dan verwerken.”

Olij scheldt na vraag ESPN

Olij neemt op dit moment genoegen met zijn rol en is totaal niet bezig met een winters vertrek. Dat maakt de keeper meer dan duidelijk als ESPN hem daarnaar vraagt: “Ik vind dit een beetje een k*tvraag op dit moment. Na zo’n wedstrijd... Ik weet dat je naar ESPN moet, daar heb ik geen probleem mee, maar ik ga nu niet m’n eigen glazen ingooien. We zien wel wat er gebeurt. Tot die tijd blijf ik keihard werken”, sluit hij teleurgesteld af.