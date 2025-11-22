Live voetbal 9

Vermoedelijke opstelling PSV tegen NAC Breda: Bosz borduurt voort op succes

Peter Bosz
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
22 november 2025, 11:03   Bijgewerkt: 11:09

PSV hervat de competitie zaterdagmiddag om 16.30 uur in Breda, waar de ploeg van Peter Bosz een vervolg wil geven aan de indrukwekkende vorm van vóór de interlandbreak. Met zeges op onder meer Feyenoord, AZ en Go Ahead Eagles pakten de Eindhovenaren de koppositie over van de Rotterdammers. Waar gaat Peter Bosz voor kiezen tegen NAC? De vermoedelijke opstelling lees je in dit artikel.

Tijdens de persconferentie had de jarige Bosz goed nieuws: op Ruben van Bommel en Alassane Plea na is iedereen inzetbaar tegen NAC. Ideale omstandigheden dus om de lijn door te trekken. Naar verwachting kiest Bosz voor dezelfde elf namen als in de wedstrijd tegen AZ (1-5 zege) voor de interlandperiode.

Vertrouwen in vaste patronen

Artikel gaat verder onder video

Op doel blijft Matej Kovář simpelweg de eerste keuze. Nick Olij komt op vrijdagavond uit voor Jong PSV en zit daardoor niet bij de selectie. De defensie bestaat uit de inmiddels vertrouwde vier: Sergiño Dest rechts, Jerdy Schouten als controlerende centrumverdediger, Yarek Gasiorowski naast hem en Anass Salah-Eddine op links. Bosz ziet geen reden om te sleutelen aan het middenveld. Joey Veerman, Mauro Júnior en Ismael Saibari vormen opnieuw het hart van het elftal.

Til behoudt zijn plek als nummer 9

Voorin valt één naam opnieuw op: Guus Til. De middenvelder annex spits was tegen AZ nog goed voor drie goals en lijkt zijn basisplaats als nummer 9 voorlopig stevig vast te hebben. Dat betekent dat Ricardo Pepi opnieuw op de bank begint. De flanken worden ingevuld door Ivan Perišić en Dennis Man.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen NAC Breda: Kovár; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Veerman, Mauro Júnior, Saibari; Man, Til, Perišić.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Peter Bosz en Anass Salah-Eddine

Peter Bosz is maand voor start Afrika Cup nog in onzekerheid: 'Bizar!'

  • Gisteren, 15:48
  • Gisteren, 15:48
Peter Bosz

Peter Bosz beantwoordt vragen over Ajax en het bondscoachschap bij Oranje

  • Gisteren, 11:46
  • Gisteren, 11:46
Ajax-spits Wout Weghorst

Weghorst 'helemaal fit' voor Ajax - Excelsior, Grim meldt twee twijfelgevallen

  • Gisteren, 09:49
  • Gisteren, 09:49
8 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

NAC - PSV

NAC Breda
16:30
PSV
8,50
5,80
1,34
Vandaag om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel