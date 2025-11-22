PSV hervat de competitie zaterdagmiddag om 16.30 uur in Breda, waar de ploeg van Peter Bosz een vervolg wil geven aan de indrukwekkende vorm van vóór de interlandbreak. Met zeges op onder meer Feyenoord, AZ en Go Ahead Eagles pakten de Eindhovenaren de koppositie over van de Rotterdammers. Waar gaat Peter Bosz voor kiezen tegen NAC? De vermoedelijke opstelling lees je in dit artikel.

Tijdens de persconferentie had de jarige Bosz goed nieuws: op Ruben van Bommel en Alassane Plea na is iedereen inzetbaar tegen NAC. Ideale omstandigheden dus om de lijn door te trekken. Naar verwachting kiest Bosz voor dezelfde elf namen als in de wedstrijd tegen AZ (1-5 zege) voor de interlandperiode.

Vertrouwen in vaste patronen

Artikel gaat verder onder video

Op doel blijft Matej Kovář simpelweg de eerste keuze. Nick Olij komt op vrijdagavond uit voor Jong PSV en zit daardoor niet bij de selectie. De defensie bestaat uit de inmiddels vertrouwde vier: Sergiño Dest rechts, Jerdy Schouten als controlerende centrumverdediger, Yarek Gasiorowski naast hem en Anass Salah-Eddine op links. Bosz ziet geen reden om te sleutelen aan het middenveld. Joey Veerman, Mauro Júnior en Ismael Saibari vormen opnieuw het hart van het elftal.

Til behoudt zijn plek als nummer 9

Voorin valt één naam opnieuw op: Guus Til. De middenvelder annex spits was tegen AZ nog goed voor drie goals en lijkt zijn basisplaats als nummer 9 voorlopig stevig vast te hebben. Dat betekent dat Ricardo Pepi opnieuw op de bank begint. De flanken worden ingevuld door Ivan Perišić en Dennis Man.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen NAC Breda: Kovár; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Veerman, Mauro Júnior, Saibari; Man, Til, Perišić.