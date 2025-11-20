Live voetbal

‘Voormalig PSV-spits Tim Matavz veroordeeld voor huiselijk geweld’

Tim Matavz
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
20 november 2025, 16:36

Tim Matavz is veroordeeld voor huiselijk geweld, zo meldt Slovenske Novice. De 36-jarige spits, die in Nederland voor PSV, FC Groningen, FC Emmen en Vitesse speelde, heeft schuld bekend en een overeenkomst gesloten met het Sloveense Openbaar Ministerie. Daardoor blijft zijn straf beperkt tot een boete.

De rechtbank in Nova Gorica heeft Matavz veroordeeld voor huiselijk geweld. De spits zou zijn vrouw hebben geslagen, gewurgd, haar sociale contacten beperkt, haar bankpas geblokkeerd en hebben gedreigd haar te vermoorden. Daarnaast zou hij drie minderjarige kinderen hebben verwaarloosd. Inmiddels is de situatie rondom Matavz en zijn familie verbeterd; ze wonen alweer een jaar samen.

Voor deze misdrijven staat in Slovenië een maximale straf van vijf jaar de cel in. Omdat Matavz schuld heeft bekend, de situatie tussen hem en zijn vrouw inmiddels is verbeterd en hij daarnaast een overeenkomst heeft gesloten met het Openbaar Ministerie, blijft zijn straf beperkt bij een boete. De aanvaller van ND Gorica moet een bedrag van 2.790 euro betalen.

Matavz speelde in de beginfase van zijn carrière in Nederland, nadat FC Groningen hem in de zomer van 2007 oppikte bij ND Gorica. De noorderlingen verhuurden hem vervolgens een halfjaar aan FC Emmen, waarna PSV in de zomer van 2011 zeven miljoen voor de Sloveen betaalde. Na 44 goals en achttien assists in 102 wedstrijden verspreid over drie seizoenen vertrok de spits uit Nederland. In de zomer van 2017 streek hij neer bij Vitesse, waar hij ook nog drie seizoenen heeft gespeeld.

Tim Matavz

Tim Matavz
HIT Gorica
Team: Gorica
Leeftijd: 36 jaar (13 jan. 1989)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Gorica
18
3
2023/2024
Gorica
24
5
2022/2023
Omonia
4
1
2022/2023
Gorica
15
0

