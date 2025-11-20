Live voetbal

Antony: 'Lionel Messi is altijd mijn idool en rolmodel geweest'

Real Betis-aanvaller Antony
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
20 november 2025, 14:13

Antony heeft onthult dat Lionel Messi zijn grote voorbeeld is. De Braziliaanse vleugelaanvaller volgt de Argentijnse superster al sinds hij klein is. De voormalig Ajax-aanvaller heeft daarnaast ook nog goede woorden voor zijn ploeggenoot Isco.

Antony maakte in de zomer van 2022 voor liefst 95 miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United. Een succes werd zijn verblijf in Engeland nooit, waardoor hij afgelopen januari werd verhuurd aan Real Betis. Bij de Spaanse subtopper leefde hij helemaal op, waardoor de club hem definitief over wilde nemen. Daar slaagde Betis in en ook dit seizoen is Antony aardig op dreef. In acht competitiewedstrijden scoorde hij vier keer en ook in de Europa League maakte de Braziliaan dit jaar al twee fraaie goals.

"Dankzij God heb ik een hoop mooie goals gemaakt bij Betis", aldus Antony in gesprek met het Braziliaanse Globo. "Mijn teamgenoten vragen mij soms zelfs: hey, kan je ook lelijke goals maken Mijn doelpunt tegen Fiorentina was cruciaal (halve finale Conference League, red.), maar de mooiste was tegen Espanyol", herinnert de Braziliaan zich.

In het interview gaat Antony ook in op wie zijn grote voorbeeld is. "Lionel Messi is altijd mijn idool en rolmodel geweest", onthult hij. "Ik volg hem al sinds ik klein ben. Zijn voetbalreis is ongelofelijk en iedereen waardeert hem, inclusief ikzelf. Ik heb hem altijd goed in de gaten gehouden en bewonder zijn manier van spelen."

'Eer om met Isco te spelen'

Bij zijn huidige club heeft Antony een goede band met zijn 33-jarige ploeggenoot Isco. "We kunnen het heel goed met elkaar vinden, we praten veel en dollen de hele dag. Het is voor iedereen duidelijk dat wij een goede klik hebben", vertelt de Braziliaan, die ook verklapt in de zomer contact te hebben gehad met de Spanjaard. "Antony, kom je of niet?, stuurde hij. "Isco is een geweldige speler, maar ook een geweldig mens. Hij verwelkomde me heel hartelijk", besluit Antony.

Antony

Antony
Real Betis Sevilla
Team: Betis
Leeftijd: 25 jaar (24 feb. 2000)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Betis
8
4
2025/2026
Man Utd
0
0
2024/2025
Man Utd
8
0
2024/2025
Betis
17
5

