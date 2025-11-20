Live voetbal

Kroos sprak Vinicius bij Real meermaals aan op wangedrag: 'Team lijdt eronder'

Toni Kroos en Vinicius Junior als teamgenoten bij Real Madrid
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
20 november 2025, 11:58

Toni Kroos heeft een boekje opengedaan over zijn voormalig Real Madrid-ploeggenoot Vinícius Júnior. De Braziliaan haalt op het veld geregeld het bloed onder de nagels van tegenstanders en scheidsrechters vandaan, wat volgens Kroos zelfs bij zijn eigen teamgenoten tot irritaties leidde.

Kroos en Vinícius speelden vanaf het seizoen 2018/19 samen bij Real, tot het moment dat de Duitser in 2024 zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing. Gezamenlijk wonnen ze onder meer twee keer de Champions League (2022 en 2024) en werden ze drie keer kampioen van Spanje (2020, 2022, 2024). In zijn rol als commentator bij de Icon League in Düsseldorf doet de oud-middenvelder een boekje open over de Braziliaanse aanvaller, waaruit de Spaanse krant AS citeert.

Artikel gaat verder onder video

Kroos vertelt dat hij als speler al last had van de theatrale gebaartjes, de provocaties en de constante clashes die Vinícius met tegenstanders en supporters opzocht. "Ik heb hem in die tijd heel vaak gezegd dat het genoeg was. Je krijgt het gevoel dat het team lijdt onder zijn gedrag. Het is begrijpelijk dat tegenstanders, scheidsrechters of het publiek geïrriteerd van hem raakt."

Bovendien zou dat gevoel ook breder in de Real-kleedkamer gedeeld worden. "Als team krijg je de indruk dat alles tegen je werkt vanwege wat er rondom hem gebeurt", zegt Kroos. "Ik heb vaak geprobeerd hem te kalmeren op het veld, vooral zodat hij zijn kalmte zou niet zou verliezen, want dat gebeurde soms. Ik zei altijd tegen hem: Je bent zo goed, je hebt dit allemaal niet nodig", aldus Kroos.

➡️ Meer Real Madrid nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rafael van der Vaart in Vandaag Inside

Van der Vaart: 'Als Cristiano Ronaldo van chocola was geweest, dan had hij zichzelf opgegeten'

  • vr 14 november, 07:25
  • 14 nov. 07:25
Liverpool-captain Virgil van Dijk tijdens het Champions League-duel met Real Madrid in 2025

Uitblinkende Courtois dreef Van Dijk tot wanhoop: 'Flashback naar finale van 2022'

  • wo 5 november, 05:55
  • 5 nov. 05:55
Hugo Ekitike en Alexis Mac Allister vieren de 1-0 bij Liverpool - Real Madrid

Liverpool klopt Real Madrid: Mac Allister matchwinner op Anfield

  • di 4 november, 22:56
  • 4 nov. 22:56
7 1 reactie
Reageren
1 reactie
De kikker
239 Reacties
952 Dagen lid
334 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Er moeten een paar steekjes los zitten bij die gozer. Hij heeft geluk dat hij voetballer is geworden anders zat hij waarschijnlijk elke dag te snuiven in de farvella.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

De kikker
239 Reacties
952 Dagen lid
334 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Er moeten een paar steekjes los zitten bij die gozer. Hij heeft geluk dat hij voetballer is geworden anders zat hij waarschijnlijk elke dag te snuiven in de farvella.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Toni Kroos

Toni Kroos
Leeftijd: 35 jaar (4 jan. 1990)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Real Madrid
33
1
2022/2023
Real Madrid
30
2
2021/2022
Real Madrid
28
1
2020/2021
Real Madrid
28
3

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Real Madrid
12
16
31
2
Barcelona
12
17
28
3
Villarreal
12
14
26
4
Atlético
12
13
25
5
Betis
12
6
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel