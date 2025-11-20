heeft een boekje opengedaan over zijn voormalig Real Madrid-ploeggenoot . De Braziliaan haalt op het veld geregeld het bloed onder de nagels van tegenstanders en scheidsrechters vandaan, wat volgens Kroos zelfs bij zijn eigen teamgenoten tot irritaties leidde.

Kroos en Vinícius speelden vanaf het seizoen 2018/19 samen bij Real, tot het moment dat de Duitser in 2024 zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing. Gezamenlijk wonnen ze onder meer twee keer de Champions League (2022 en 2024) en werden ze drie keer kampioen van Spanje (2020, 2022, 2024). In zijn rol als commentator bij de Icon League in Düsseldorf doet de oud-middenvelder een boekje open over de Braziliaanse aanvaller, waaruit de Spaanse krant AS citeert.

Kroos vertelt dat hij als speler al last had van de theatrale gebaartjes, de provocaties en de constante clashes die Vinícius met tegenstanders en supporters opzocht. "Ik heb hem in die tijd heel vaak gezegd dat het genoeg was. Je krijgt het gevoel dat het team lijdt onder zijn gedrag. Het is begrijpelijk dat tegenstanders, scheidsrechters of het publiek geïrriteerd van hem raakt."

Bovendien zou dat gevoel ook breder in de Real-kleedkamer gedeeld worden. "Als team krijg je de indruk dat alles tegen je werkt vanwege wat er rondom hem gebeurt", zegt Kroos. "Ik heb vaak geprobeerd hem te kalmeren op het veld, vooral zodat hij zijn kalmte zou niet zou verliezen, want dat gebeurde soms. Ik zei altijd tegen hem: Je bent zo goed, je hebt dit allemaal niet nodig", aldus Kroos.