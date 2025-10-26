Als het aan Ruud Gullit had gelegen, dan had FC Barcelona al in de eerste helft van de verloren Clásico tegen Real Madrid (2-1) een rode kaart gekregen. Middenvelder Pedri onderbrak in de veertigste minuut een veelbelovende Real-counter door opzichtig aan het shirt van te trekken en kreeg daarvoor zijn eerste gele prent van de middag. Gullit pleit echter voor een spelregelwijziging.

Bij een 1-1 stand kreeg Barcelona vlak voor rust een corner, die door Real uit de zestien kon worden weggewerkt. De thuisploeg kwam er vervolgens dreigend uit via Vinícius en leek op een drie-tegen-twee-situatie af te stevenen, maar Pedri voorkwam op het middenveld dat de counter kon worden uitgespeeld door opzichtig aan het shirt van de Braziliaan te gaan hangen. Scheidsrechter César Soto Grado trok daarop geel voor de Barcelona-middenvelder. Diep in blessuretijd van de tweede helft - de 2-1 eindstand was al lang en breed bereikt - ging Pedri vervolgens hard door op Aurélien Tchouaméni, wat hem op zijn tweede geel en dus de eerste rode kaart van zijn carrière kwam te staan.

Bij de nabeschouwing op Ziggo Sport stelt Gullit echter dat Pedri al veel eerder weggezonden had moeten worden. "Ik vind dit gewoon een rode kaart", zegt de oud-middenvelder terwijl de beelden van het shirtje trekken van Pedri vertoond worden door de regie. "Omdat dit gewoon spelbederf is. Echt bewust, dit is gewoon spelbederf. Hij krijgt hier dan een gele kaart voor, maar ik vind: in dit soort situaties, het bewust tegenhouden van je tegenstander, daar moet een rode kaart voor worden gegeven."

Collega-analist Boudewijn Zenden haakt in: "Het gaat er vooral om: de trainer zal hier zijn duimpje opsteken en zeggen: 'Perfect gedaan, een overtreding op het middenveld, voordat het gevaarlijk wordt ingrijpen'. Maar als hij het een seconde later doet, of niet, dan wordt het dus een eindpass die waarschijnlijk in een één-op-één-kans resulteert. Dan wordt de straf eigenlijk groter en daarom hebben we het erover dat je er eigenlijk anders naar moeten kijken." Gullit beaamt: "Het is een tactische overtreding, maar dit is spelbederf. Ik vind het ernaar rieken om te kijken naar de spelregel, om hier gewoon een rode kaart voor te geven. Je haalt namelijk een kans weg, maar je hebt geen voordeel. Die gele kaart zou mij een zorg zijn", aldus Gullit.