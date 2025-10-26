Iker Casillas (44), de legendarische doelman van Real Madrid en het Spaanse nationale team, is recentelijk slachtoffer geworden van een diefstal in zijn eigen huis, melden Spaanse media. De daders zijn zijn eigen schoonmaakster en haar man, die tevens hoofd van de beveiliging op zijn landgoed was. Samen stalen zij voor ongeveer 130.000 euro aan waardevolle horloges. Het paar is inmiddels opgepakt.

De diefstal vond plaats op donderdag 16 oktober en betrof vijf dure horloges, waaronder een Audemars Piguet Royal Oak, een Rolex Submariner en een IWC Portugieser. De schoonmaakster, die al jarenlang in dienst was bij de familie Casillas, en haar man probeerden de diefstal te verbergen door de gestolen horloges te vervangen door valse exemplaren. De oud-keeper merkte echter de vervangingen op.

Duo wilde onderdelen doorverkopen

Artikel gaat verder onder video

De situatie escaleerde toen het koppel probeerde Spanje te verlaten. De Spaanse autoriteiten grepen in en arresteerden hen. In hun woning werden een gestolen horloge en onderdelen van een ander horloge aangetroffen. De politie vermoedt dat het duo van plan was de onderdelen door te verkopen. Ze zullen binnenkort voor de rechtbank moeten verschijnen.

Casillas won EK en WK

De voormalig doelman heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij won met Spanje het EK in 2008 en 2012 en het WK in 2010. Na zijn tijd bij Real Madrid, waar hij tot 2015 speelde, vervolgde hij zijn carrière bij FC Porto. In 2019 kreeg hij een hartstilstand tijdens een training, wat hem ertoe bracht zijn carrière een jaar later te beëindigen.