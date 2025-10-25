Live voetbal

Sepp van den Berg over Liverpool: ‘Het waren donkere dagen, soms ging ik huilend naar huis’

Luuk van Grinsven
25 oktober 2025, 11:26

Sepp van den Berg kijkt terug op een voor hem moeilijke periode bij Liverpool. De centrale verdediger zette bij The Reds zijn eerste stappen in het Engelse voetbal, maar zag zijn doorbraak uitblijven. Tegenover The Guardian doet de Nederlander een boekje open over zijn ‘donkere dagen’.

Van den Berg maakte op zeventienjarige leeftijd de overstap van PEC Zwolle naar Liverpool. De Engelse grootmacht verhuurde de verdediger vervolgens aan achtereenvolgens Preston North End, Schalke 04 en Mainz. Arne Slot wilde de Nederlander afgelopen zomer graag houden, maar Van den Berg koos voor een transfer naar Brentford. “Hij zei dat ik goed bezig was en dat ik een kans zou krijgen, maar diep van binnen wist ik dat ik ergens opnieuw moest beginnen”, begint hij.

Daarvoor was er veel gebeurd voor de verdediger. “Het waren donkere dagen. Soms ging ik huilend naar huis en sprak ik met niemand. Is dat depressief? Misschien een groot woord, maar ik voelde me niet goed”, zegt de inmiddels 23-jarige verdediger. “Ik had geen zelfvertrouwen, twijfelde constant aan mezelf. Ik wilde niet eens meer trainen en dat is niks voor mij. Dan weet je dat je diep zit”, weet hij nog.

Van den Berg geeft aan dat hij weinig hulp kreeg. “Als jongens naar het buitenland gaan, zeg ik tegen ouders: "Wees voorzichtig. Zorg dat je kind oké is." Mijn ouders zijn geweldig, mijn moeder belde me elke dag via FaceTime, maar zelfs zij wist niet precies hoe ik me voelde. Clubs zouden beter moeten letten op jonge spelers”, aldus de stopper van Brentford.

