Liverpool boekte een klinkende 5-1 overwinning op Eintracht Frankfurt in de Champions League, maar de vreugde werd ietwat overschaduwd door blessures. en moesten het veld allebei verlaten met blessures.

Al na negentien minuten spelen greep Frimpong naar zijn hamstring. Het zorgde ervoor dat Arne Slot vroegtijdig moest wisselen. Conor Bradley verving de Nederlander, die langere tijd uitgeschakeld zal zijn. Dat is het vermoeden van Slot, die er rekening mee houdt dat Frimpong wekenlang niet inzetbaar is.

Artikel gaat verder onder video

In de rust kreeg Slot de volgende domper. Spits Alexander Isak kon niet verder vanwege klachten aan zijn lies: "Hij moest in de rust het veld verlaten, omdat hij zijn lies een beetje voelde. Dat is jammer, maar het is zo’n lastige balans voor iemand die drie maanden heeft gemist. Laten we hopen op het beste, maar het is geen gemakkelijke situatie", zei Slot na afloop van het duel tegen TNT Sports.

De blessures hadden echter weinig invloed op het verloop van de wedstrijd. Liverpool zegevierde eenvoudig in Frankfurt, ondanks een vroege achterstand. Die overwinning was hard nodig voor de ploeg na de teleurstellende resultaten van de afgelopen weken.

Het enige smetje op de avond waren de twee nieuwe blessuregevallen. Liverpool heeft dit seizoen al met meerdere afwezigen te maken gehad, waaronder doelman Alisson Becker en verdediger Ibrahim Konaté, die beiden langere tijd uit de roulatie waren.