Paul Doyle moet ruim 21 jaar de cel in voor de gruweldaad tijdens de huldiging van Engels kampioen Liverpool, op 26 mei van dit jaar. De 54-jarige oud-militair reed met zijn auto in op de feestvierende menigte die de selectie van The Reds toejuichte tijdens een rit in een open bus door het stadscentrum.

Dat wordt gemeld door verschillende Engelse media, waaronder The Guardian. Doyle (54) reed op de bewuste dag met zijn Ford Galaxy op Water Street, vlak voor het einde van de route die de bus aflegde, in op de menigte. Liefst 134 mensen werden in het luttele tijdsbestek van nog geen twee minuten door zijn voertuig geraakt. Tientallen personen raakten daardoor gewond, 27 van hen moesten in het ziekenhuis worden behandeld. Eén volwassene en één minderjarig slachtoffer waren er ernstig aan toe. De politie van Merseyside noemde het een 'wonder' dat er uiteindelijk geen doden vielen als gevolg van de gruweldaad.

Doyle pleitte in de rechtszaal schuldig op 31 aanklachten. De rechtbank veroordeelde hem daarop tot een gevangenisstraf van 21 jaar en zes maanden. "Uw acties hebben een mate van afschuw en verwoesting veroorzaakt die deze rechtbank nog niet eerder heeft meegemaakt", motiveerde rechter Andrew Menary het vonnis. "U reed met hoge snelheid door en reed mensen met geweld omver, de ene na de andere." Doyle zei in zijn verdediging dat hij uit angst of paniek handelde omdat hij zou zijn bedreigd met een mes, maar volgens Menary wordt die bewering onderuitgehaald door de dashcambeelden uit zijn auto, die zouden aantonen dat de man uit 'onverklaarbare en ongeremde woede' op de menigte zou zijn ingereden.

The Guardian onthult voorts dat Doyle begin jaren 90 al meermaals is veroordeeld, waaronder voor het afbijten van iemands oor bij een gevecht in een pub. De man is de afgelopen dertig jaar niet meer met de politie in aanraking geweest, totdat hij gearresteerd werd voor zijn gruweldaad bij de Liverpool-huldiging. De club zelf maakt via de officiële kanalen ook melding van de veroordeling van Doyle en wijst de fans erop dat zij op verschillende manieren gratis hulp kunnen krijgen als zij mentaal last hebben van de gebeurtenissen.