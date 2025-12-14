Arne Slot en stonden de afgelopen week vol in de schijnwerpers. De manager besloot de rechtsbuiten van Liverpool tegen Leeds voor de derde keer op rij op de bank, waarna Salah vol uithaalde in de media. Ondertussen lijkt alles gladgestreken en heeft Slot nog een positieve boodschap voor de Egyptenaar.

Salah is sinds 2017 enorm belangrijk voor The Reds; hij schoot de club onder andere richting twee Premier League-titels en een Champions League-overwinning. Vorig seizoen was mogelijk zijn beste Liverpool-seizoen ooit, met 34 goals en 23 assists in alle competities. Salah verdiende een nieuw lucratief contract, maar nu hapert de motor: exclusief strafschoppen staat de rechtsbuiten slechts op vier goals en vier assists in twintig wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

Slot besloot Salah vervolgens uit het elftal te halen, maar dat de Nederlandse manager dit drie wedstrijden op rij zou doen, zag eigenlijk niemand aankomen. Ook de sterspeler zelf niet, die in een interview na Leeds - Liverpool (3-3) aangaf 'het gevoel te hebben onder de bus te worden gegooid'. Door zijn kritische uitlatingen werd Salah vervolgens buiten de selectie gehouden voor het CL-duel met Inter (0-1 winst). Enkele dagen later zouden de speler en zijn manager een goed gesprek hebben.

Die conversatie leidde ertoe dat Salah tijdens het duel met Brighton weer op de bank mocht plaatsnemen. Door een blessure bij Joe Gomez werd de Egyptenaar al na 25 minuten in het veld gebracht. Hij speelde een goede wedstrijd, leverde de assist bij de 2-0 van Hugo Ekitiké en had ook zelf nog een doelpunt kunnen maken. Na deze overwinning vertrekt Salah (tijdelijk) bij Liverpool: de Afrika Cup staat voor de deur.

Wintertransfer?

Vanwege de rel namen de geruchten rondom een vroegtijdig vertrek van Salah flink toe de laatste tijd. Saoedi-Arabië zou flink geld willen neertellen voor de komst van de 33-jarige rechtsbuiten, waardoor Liverpool weer voor rust zou zorgen binnen de ploeg. Maar die rust lijkt vanzelf alweer wedergekeerd, mede door de gesprekken tussen Salah en Slot en de comeback van de aanvaller tegen Brighton.

In een interview met de trainer geeft Slot ook aan dat er geen probleem tussen beiden meer hoeft te worden opgelost. "Nee. Ik hoop dat hij het goed gaat doen op de Afrika Cup. Wij zullen het even zonder hem moeten doen." En op de vraag of Slot Salah graag ziet terugkeren na het Afrikaanse toernooi, reageerde de coach in één woord. "Ja!", luidde de duidelijke reactie.

🚨🇪🇬 Arne Slot on Mo Salah: “There’s no issue to resolve.



“I think he wasn’t the only player who walked around the pitch thanking the fans… Mo will go to AFCON, hope he does very well. We have to play here without him”. pic.twitter.com/qg8YH3H6iq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2025